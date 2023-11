Trump no descartó a un polémico comentarista de TV como compañero de fórmula para 2024

Donald Trump / Foto: AFP.

Tucker Carlson / Foto AFP.

El expresidente de Estados Unidosafirmó este miércoles que considera la posibilidad de designar al comentarista ultraconservadorcomo su compañero de fórmula para las, en las que buscará regresar a la, informó la prensa local e internacional., supongo que lo haría, porque tiene un gran sentido común”, respondióen una entrevista concuando le preguntaron si le pediría aque fuera su candidato a vicepresidente.El video de la entrevista fue eliminado enpero aún seguía disponible en la web del programa “The Clay Travis and Buck Sexton Show”, en el que se realizó la nota al exmandatario, según laDe todos modos,no cerró la puerta a la posibilidad de escoger como compañero de fórmula a algún actual precandidato a la presidencia: “Es posible, algunos de ellos me gustan mucho”, dijo.tiene la mayor intención de voto entre los aspirantes republicanos a lapero, igual que en las dos ocasiones anteriores, prefirió no participar del tercer debate entre ellos, que iba a realizarse esta noche en Miami., de 54 años, fue despedido en abril de este año de la televisora Fox News, donde trabajaba desde 2009, por haber divulgado las afirmaciones falsas de fraude electoral de Trump, por las que esa empresa, demandada, debió pagarCon pasado laboral también en los canales MSNBC y CNN,es conocido por haber provocado polémicas al sostener diversas teorías conspirativas.