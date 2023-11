La mayoría de las ventas realizadas en el Cybermonday se financiaron con cuotas

El 54% dijo haber hecho compras en un mismo sitio de internet.

El 67,3% de las personas que hicieron compras en el marco de los tres días de descuentos especiales a través del comercio electrónico, Cybermonday, lo hicieron en operaciones en cuotas, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).El Cybermonday formalmente termina a las 24 de este miércoles, pero vElde los consumidores dijohubo un 32,7% que no compró en cuotas; le sigue el 23,2% que compró en 6 cuotas; y por último, un 11% que lo hizo en 12 cuotas, de acuerdo a una encuesta realizada por la CACE.Según ese relevamiento, elde los compradores aseguró haber gastadomientras que el 36,8% abonó entre $30.000 y $100.000; y el 27,1%, pagó menos de $30.000.Las cifras oficiales sobre las ventas de estos tres días se conocerán hacia el fin de semana, indicaron desde la entidad.Otro dato relevante de la encuesta es queaseguró que yade descuentos especiales.Ademásdijo haber hecho compras en, mientras que el 42,1% prefirió comprar en entre 2 y 4 tiendas, y un 3,5% lo hizo en más de 5 tiendas.Desde las plataformas de comercio electrónico, el responsable de la operación argentina de Tiendanube, Franco Radavero, subrayó que "en este CyberMonday observamos una tendencia más marcada a la financiación en los pagos"."En esta edición, el porcentaje de compras en 1 cuota disminuyó en comparación con el CyberMonday 2022 y el Hot Sale 2023, pero aumentaron los pagos en 3 cuotas (un 13% más vs. Hot Sale 2023 y un 16% más vs. CyberMonday 2022)", precisó.Agregó que "lase posicionó como elpor los argentinos, que aprovechan las facilidades de pago ofrecidas por los negocios para sumar un ítem de ahorro a sus compras, además de los descuentos".También enindicaron que la tarjeta de crédito fue el medio de pago más elegido por los consumidores, y si bien limitaron la información a los resultados del primer día, indicaron que se vendieron 19% más productos que en la misma acción de marketing del año pasado.Else plasmó en el ranking que verificó Tiendanube con el ticket promedio, en el cual el primer lugar correspondió a la provincia de San Luis con $45.476 gastados por persona , 176% más que en CyberMonday 2022.con unticket promedio por $40.809 (163% más que el mismo evento del año pasado), La Pampa con $40.264 (228% más); La Rioja con $39.750 (245% más) y Jujuy con $37.793 (108% más).Según información de la CACE el 50% de los consumidores consultó sobre la calificación Imperdibles, y el 33% sobre lso artículos más buscados.Entre los, el 56% busco artículos y servicios en las(ofertas por un máximo de dos horas de duración), 26% indagó sobre las propuestas de cuotas sin interés, 13% en los productos más clickeados y 4% priorizó las propuesta con envío gratis.Indumentaria y calzado, Electro y Tecno, Muebles, hogar y deco, Viajes y deportes y fitness fueron las categorías más consultadas y entre los productos más clikeados fueron zapatillas, aire acondicionados, ventilador, heladera y notebooks, difundió la CACE.