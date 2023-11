Peleó, lo apuñalaron y agredió a cuatro policías y una médica

La esquina de Marcelo T. de Alvear y Carlos Pellegrini se tiñó de violencia en la tarde de este miércoles / Foto: captura StreetView.

Un hombre con antecedentes penales que había resultado herido tras pelearse con otro en el barrio porteño de Retiro, fque intentó asistirlo, informaron fuentes de la fuerza y judiciales.Todo comenzó alrededor de las 15.50 en la esquina de Marcelo Torcuato de Alvear y Carlos Pellegrini, en dicho barrio de la Ciudad de Buenos Aires, en donde dos hombres, uno de ellos portando un arma blanca, se peleaban en plena vía pública.Voceros judiciales y policiales informaron que uno de ellos resultó con una herida cortante en el tórax, por lo que efectivos de la Comisaría Vecinal 1A de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar.Al llegar el hombre se puso violento con los uniformados y los atacó, lesionando a cuatro policías, hasta que finalmente pudo ser reducido.Posteriormente arribó al lugar una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para atender al herido y una médica fue golpeada en el pecho por el detenido, de 48 años.Los cuatro policías resultaron con lesiones leves y fueron atendidos por el SAME, mientras que el agresor fue trasladado al hospital Rivadavia.Fuentes policiales informaron que el hombre tenía antecedentes por dos hechos de hurto, un atentado y una desobediencia a la autoridad, de este año; por tenencia de estupefacientes y dos por lesiones leves, de 2022; y por robo, portación de armas no convencionales y prestar servicio de cuidacoches, de 2019.Interviene en la causa la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la auxiliar fiscal Laura Precedo, por los delitos de “lesiones” y “atentado y resistencia a la autoridad”.