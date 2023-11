Peronistas presentaron un documento para modernizar sus lemas históricos

Foto: Twitter @CeciGomezMirada.

Un grupo de más de 200 dirigentes territoriales de todo el país, nucleados en la Red Federal Peronista, participaron este miércoles de la presentación del documento "Un nuevo peronismo para el siglo XXI" en el que impulsan una modernización de las banderas históricas del Partido Justicialista.sostuvo Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador y director del Banco Provincia.El documento propone la "modernización de las banderas históricas del peronismo adaptándolas al siglo XXI" y le pidieron al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, entre otras cosas, que avance hacia la constitución de una "La Red Federal Peronista está integrada por intendentes, legisladores, dirigentes y dirigentas con responsabilidades políticas y de gestión en distintas localidades del país.El documento proponesegún informaron desde la organización del encuentro."Lo que está en juego el 19 de noviembre no es un gobierno local o un interés individual, sino un proyecto nacional. Lo que está en discusión acá es la República Argentina", señaló Galmarini.Otra de las iniciativas impulsadas por este grupo de dirigentes esA su vez, los dirigentes proponen "avanzar en una reforma laboral que discuta temas como la semana laboral de cuatro días, la equiparación de las licencias de paternidad y maternidad, la igualdad salarial de género y el reconocimiento de los trabajos de cuidados no remunerados como un activo de la misma relevancia que el trabajo asalariado en la sociedad".Además, plantearon la necesidad de una mirada federal en materia de infraestructura, que ayude a eliminar inequidades entre el interior y el AMBA.También se instó a avanzar en un proyecto por un ingreso básico universal, promover políticas que promuevan el arraigo, el cuidado del medio ambiente y amortigüen las consecuencias del cambio climáticoEn relación a la propuestas, el legislador pampeano, Espartaco Marín indicó: "".Participaron del encuentro dirigentes como Federico Martelli, secretario del MUP; Esteban Concia, secretario general de PJ de La Plata; la ex diputada María Laura Fernández, el concejal formoseño José Delguy; entre otros.