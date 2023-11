De Mendiguren: "No se sale destruyendo el Banco Central, sino generando riqueza y exportaciones"

José Ignacio de Mendiguren recorrió industrias correntinas / Foto: Pepe Mateos.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró este miércoles que "Argentina no sale destruyendo el Banco Central ni destruyendo la moneda, sino generando riqueza y exportaciones", al recorrer empresas de la provincia de Corrientes."Argentina no sale destruyendo un banco central, ni destruyendo la moneda, sale generando riqueza, generando exportaciones que son las que van a garantizar que revaluemos nuestra moneda, que nuestra moneda vuelva a tener identidad y no destruyéndola, sino reforzándola con reservas producto de la exportación de nuestros recursos", dijo De Mendiguren a Télam.Asimismo, el funcionario aseguró que, que cada vez que se impuso son 15 manzanas del microcentro que llevan a crisis financieras terribles"."Hoy tenemos problemas, no me cabe duda, pues hemos tenido una sequía que ha sido terrible, que nos ha quitado 21 mil millones de dólares, nos faltan dólares para importar, lo tenemos claro pero también tenemos claro que hay un rumbo ya que la Argentina debate dos modelos", explicó el secretario.Y destacó que el proyecto que impulsa el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria,, "es el de la Argentina productiva, la Argentina del interior, de Corrientes, de Mendoza, de Misiones, que es la que nos recupera de las crisis financieras, con lo cual creo que queda claro que".De Mendiguren llegó a Corrientes para recorrer la ciudad de, en el corazón de la cuenca foresto industrial de la provincia, a 327 kilómetros de la capital.Allí, desarrolló una jornada de trabajo con ejecutivos de las empresas Fuentes Renovables de Energía (Fresa), que tiene una planta de producción de energía por biomasa, así como las obras de Acon Timber, que lleva adelante el aserradero más moderno de América Latina, precisaron.Asimismo, junto a la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, de Mendiguren cerraba su recorrido por Virasoro con una visita al establecimiento Las Marías, dedicado a la industrialización de yerba y té, entre otras producciones.