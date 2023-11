Realizaron la primera marcha de las comunidades afroargentinas y afrodescendientes en CABA

Foto Florencia Downes

La primera marcha de las comunidades afroargentinas y afrodescendientes comenzó la tarde de este miércoles desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, y también en distintos puntos del país,en el marco de la conmemoración del "Día de los afroargentinos, las afroargentinas y la cultura afro", instituido en 2013 tras la sanción de la ley 26.852.Desde las 18, las(CABA) y las que llegaron al centro porteño desde el Conurbano bonaerense,donde fue emplazado un escenario en el que hubo expresiones artísticas y se leyó un documento con propuestas y reclamos ante más de 1.000 personas."Este 8 de noviembre, Día de los Afroargentinxs y de la Cultura Afro, fecha establecida por la Ley Nacional N°26.852, volvemos a recordar a nuestra Madre de la Patria, María Remedios del Valle, 'La Capitana', quien con entereza y orgullo reclamó por justicia, al igual que hoy lo hacemos nosotros", remarcaron los organizadores.En el documento, reclamaron que el 8 de noviembre sea declarado como Feriado Nacional, "que aporta a la identidad y a la soberanía de un pueblo sobre su historia, cultura y territorio, en "honor y homenaje a María Remedios del Valle, mujer negra esclavizada que se incorporó al ejército para la liberación del país, y obtuvo el grado de Capitana otorgado por Manuel Belgrano".También por la preservación de los territorios ancestrales y del patrimonio cultural; cupo Laboral y representación política afro; el respeto a las religiones de matriz afro "ante el embate contra nuestras religiones desde sectores de las confesiones hegemónicas"; y un "Plan Nacional Contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia".Además, la creación del Instituto Nacional de Asuntos Afroargentinos, Afrodescendientes y Africanos (Inafro), un "organismo estatal a nivel nacional, autónomo, que transversalice el impulso, la creación y aplicación de políticas públicas y acciones afirmativas dirigidas a la población afroargentina, afrodescendiente y africana".Al mismo tiempo, el Inafro tendría como objetivo de visibilizar y poner "en valor histórico la contribución de las y los afrodescendientes a la identidad nacional", y pretende "revertir y reparar la negación histórica de la comunidad afroargentina, afrodescendiente y africana, combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia".El reclamo abarca la aplicación de una currícula escolar y Educación Sexual Integral (ESI) con perspectiva afro; el pedido por una Ley contra la violencia hacia las mujeres (Ley 26.485) que incluya a las comunidades LGBTTINOB afrodescendientes y tenga los agravantes de odio y violencia raciales; la intervención de la perspectiva étnico-racial desde los medios de comunicación; la creación de la Comisión Afrodescendientes en el Congreso; y la Incorporación de la Comunidad Afro en la Ley N° 25.517, por la restitución de los restos mortales de los ancestros.La Instalación del cuadro de María Remedios del Valle en el Salón de las Mujeres y Diversidades del Bicentenario de la Casa Rosada; la defensa del candombe; la derogación de la disposición 4362/14 del gobierno de Mauricio Macri la cual crea la figura de "falso turista" y afecta más los migrantes y refugiados de países afrodescendientes y africanos; y la implementación, desde el Ministerio de Educación, de un protocolo anti-racista, anti-xenofobia y antibullying que aborde la situación de las infancias afrodescendientes, afroargentinas y africanas en la escuela.Las comunidades afroargentina afrodescendiente, africana, afrodiaspórica y panafricanista unidas se reunieron pasadas las 16 en Plaza de Mayo para aguardar el inicio movilización y la llegada de los colectivos desde los partidos de Moreno, San Martín, Merlo, Lomas de Zamora, La Matanza, Hurlingham, José C. Paz y Esteban Echeverría.En tanto, la, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer políticas orientadas a lograr la inclusión laboral de las personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas, donde se establece que los tres poderes del Estado deben tener al menos el 2% de miembros de esa comunidad.En declaraciones a Télam, Macha dijo que "para reparar siglos de injusticias y reconocer voces crónicamente silenciadas, presentamos un proyecto de ley que busca garantizar un 2% de cupo laboral afro en el Estado Nacional y que genera incentivos impositivos para la inclusión laboral en el sector privado".Antes del inicio de la marcha, Pedro Mallorca, uno de los fundadores de la, sostuvo en diálogo con Télam que "marchamos porque necesitamos políticas públicas, el reconocimiento de la lucha y del territorio ancestral"."Nos debíamos todos en este día tan especial, una ley que se promulgó en 2013, gracias a Cristina (Kirchner), y a su Gobierno", remarcó.La marcha también tuvo réplicas en, "las principales provincias de presencia afro", añadió Pedro.Por su parte, laen la, destacó que "estamos asistiendo a un momento histórico, como lo es la primera marcha de la comunidad afro argentina, afrodescendiente y africana en el marco de los 10 años de la Ley 26.852 que justamente reconoce a los afroargentinos".En cuanto a las, Maga Pérez señaló que "hay muchísimas que tienen que ver, no solamente con los reconocimientos simbólicos de la ley porque hay muchísimas provincias que hasta el momento no han adherido a la norma, sino también con aspectos que hacen al desarrollo político, cultural y económico de la comunidad"."En el marco también de los 40 años de democracia, queremos dar testimonio a la comunidad afrodescendiente, que queremos más movimientos de derecho. Derecho sí, derecha no", manifestó.El primer egresado haitiano de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Gestión Parlamentaria y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam),, dijo a Télam "la presencia de los afroargentinos, afrodescendientes, africanos y nosotros, los haitianos, tiene sobre todo el sentido de que no podemos resolver y luchar en contra del racismo, de las discriminaciones raciales en contra de la xenofobia sin solidarizarnos".