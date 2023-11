Con la presencia de 19 argentinos, comenzó una nueva temporada del básquet de la NCAA

Francisco Cáffaro / Foto: Prensa CAB

La NCAA, cada vez más cercana al básquet argentino

Jugadores argentinos en la NCAA

Jugadoras argentinas en la NCAAW

La temporada 2023/24 de lacomenzó este lunes con la presencia de, que eligen a las universidades norteamericanas como destino para desarrollar su juego y a la vez continuar con sus estudios superiores.Esta nueva edición de la liga universitaria cuenta con jugadores que ya vieron acción en nuestras Selecciones Mayores como, quien aún no se sumó a Michigan pero ya se comprometió con la institución.Otros apellidos familiares para el mundo del básquet argentino son los de(hijo de Daniel), y(hijo de Gabriel); continuadores de la tradición familiar con padres recordados por su paso estelar por la Liga y la Selección nacional.Por el lado femenino, las cuatro jugadoras argentinas seránAunque Europa sigue siendo el camino más transitado por los jóvenes talentos argentinos a la hora de dar el siguiente paso en su desarrollo deportivo, el básquet universitario norteamericano se presenta como una alternativa cada vez más atractiva.Desde los tiempos decomo pionero durante su estadía en la Universidad de Temple entre los años 1996 y 2000, la NCAA se ha instalado como una posibilidad que ofrece opciones tanto en lo deportivo como en lo académico y profesional.Un antecedente menos conocido es el del legendario, figura del Mundial 50, que había abierto este panorama al jugar para la Methodist University del 1953 al 1956.La ventaja comparativa que ofrece la NCAA es la de ser el paso previo predeterminado para acceder al profesionalismo de la NBA y WNBA.Uno de los últimos exponentes albicelestes en este sentido es, quien se desarrollara en la George Washington University para más tarde unirse a las franquicias de San Antonio Spurs y Orlando Magic, respectivamente.Escolta, 2.03m, 2005, Brigham Young Cougars (División 1): Pivot, 2.16m, 2000, Santa Clara Broncos (División 1): Pivote, 2.13m, 2004, Albany Great Danes (División 1): Escolta, 1.83m, 2003, Portland Pilots (División 1): Base, 1.91m, 2000, Creighton Bluejays (División 1): Alero, 1.98m, 2002, La Salle Explorers (División 1): Base, 1.93m, 2001, Oregon Beavers (División 1): Ala-Pivote, 2.08m, 2004, San Diego Toreros (División 1): Base, 1.82m, 2003, Biola University (División 2): Alero, 1.95m, 2002, Colorado School of Mines (División 2): Ala-Pivote, 2.03m, 2004, Maryville University (División 2): Ala-Pivote, 2.03m, 2001, Biola University (División 2): Alero, 2.03m, 2002, Minnesota Croockston (División 2): Pivote, 2002, 2.05m, South Dakota Hardrockers (División 2): Base, 1.73m, Saint Mary's University of Minnesota (División 2): Pivote, 1.86m, 2000, San Francisco Dons (División 1): Ala-Pivote, 1.85, 2001, Old Dominion Monarchs (División 1): Ala-Pivote, 1.82, 2000, Saint Peter’s Peacocks (División 1): Pivote, 1.91m, 2001, Murray State Racers (División 1)