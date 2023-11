El paro de transporte público en Bariloche puede extenderse hasta la próxima semana

Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

Foto: Eugenia Neme.

El paro de todas las líneas de transporte público en Bariloche, iniciado este martes por los choferes que aún no cobraron sus sueldos de octubre,"Entiendo que Provincia está hablando de poder girar los fondos la semana que viene. Si esto es así, dado que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer frente a la totalidad de la masa salarial sin esos fondos", el paro de colectivos "se extendería hasta la semana que viene", señaló a Télam Juan Pablo Follonier, gerente de Mi Bus, la empresa concesionaria de todas las líneas de transporte público en la ciudad.Los choferes de colectivos, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local, decidieron iniciar un paro del servicio de transporte urbano de pasajeros tras denunciar la falta de pago de sus sueldos, e informaron que la medida se mantendrá "hasta que se haga efectivo" el depósito de sus salarios.Según informó a Télam el secretario general de la UTA local, Pablo Figueroa, el paro se votó en asamblea "por falta de pagos de salarios del mes de octubre", y se les adeuda el sueldo a 240 trabajadores de la empresa.Desde Mi Bus, el nombre de fantasía con el que se conoce a la empresa Amancay SRL, explicaron que la metodología del pago de subsidios implica que "Nación pone un monto determinado, en concepto de fondo compensador, y cada provincia pone el mismo monto en concepto de subsidio"., detalló Follonier.El Gobierno provincial "le debe mandar esos fondos al Municipio y el Municipio se los transfiere a la empresa. Cuando Provincia no le paga al municipio de Bariloche, no puede rendir los fondos y Nación traba los fondos correspondientes al período", continuó el gerente de Mi Bus.En el mismo sentido se expresó el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, quien en diálogo con Télam advirtió que ve "muy difícil" la pronta resolución del conflicto., sostuvo.Arreglar esta situación "depende de un depósito de Nación por los subsidios atrasados. Pero el depósito de Nación depende de que Provincia rinda sus propios subsidios y eso Provincia no lo está haciendo", afirmó en coincidencia con la firma concesionaria del servicio.El Ejecutivo provincial "lleva dos meses atrasados y tiene que rendir ese depósito. A la empresa el Municipio le adelanta lo que Provincia no paga y después lo recuperamos. Pero al no haber salido el fondo desde la Provincia, no lo puede rendir, y al no hacerlo, Nación no paga lo que falta pagar", explicó.Según precisó, el monto mensual del subsidio representa "56 millones mensuales que poner la Provincia y 56 que pone la Nación", más "otro tanto que pone el Municipio".El conflicto por el atraso en los giros de subsidios provinciales se arrastra "al menos desde comienzos del año", afirmó el gerente de la firma concesionaria., profundizó.La empresa busca aumentar el precio del pasaje urbano de los 158 pesos que rigen desde julio a 319 pesos, para lo que el Ejecutivo municipal tiene convocada una audiencia pública para el próximo 13 de noviembre.Para el intendente, Mi Bus "les había hecho una buena oferta a los trabajadores", que consistía en pagarle la mitad del sueldo ahora y la otra cuando estuvieran los subsidios provinciales."Pero no la aceptaron. Yo creo que fue un error porque en estos días que la empresa no trabaje, se va a descapitalizar más y va a tener problemas a futuro", analizó.