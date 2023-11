María Moreno: más allá de la confesión

María Moreno recibió en 2017 el Premio de la Crítica al Mejor Libro Argentino de Creación Literaria por "Black out". (Foto Archivo Télam)

Lo fáctico es inapresable

María Moreno: “el mejor escritor argentino”

Como en "First Cow", en Moreno lo fáctico es inapresable sin la metáfora, sin las operaciones literarias de la narración.

La periodista escritora

La importancia del archivo

Metáforas

Final

Hay escenas, momentos fotográficos de una película, que revelan la posibilidad de realizar. También sobre hombres sucios, bastante temibles y que beben mucho mientras cazan y se desplazan de una región a otra.. Hombres y solamente hombres en su suciedad y su inclinación a la bebida como manera de escapar a la experiencia de un mundo hostil; un capitalismo primitivo de, digamos, venta de pieles.En la película "First Cow" (western dramático de 2019), de la directora estadounidense Kelly Reichardt, ocurre todo esto desde una belleza fotográfica a través de la cualUna película que escapa a la necesidad del mercado de clasificar todo en géneros para así hacer de un texto narrativo, una posibilidad de visibilización y ventas.Mercado, géneros, clasificaciones para la comprensión de eso que se denomina ampliamente “el público”, “los lectores”.. Así irrumpe la potencia narradora de María Moreno como cronista, la periodista escritora.María Moreno fue difícil de descifrar hasta que Ricardo Piglia dijo que “María Moreno es uno de los mejores narradores argentinos actuales. Tal vez el mejor.”, así,Y la hizo visible, ofreció claves para leerla y volverla accesible para el mercado editorial.; es su yo de autor atravesado por el yo que narra y en esa narración crea un periodismo engarzado a la escritura y sus operaciones narrativas que hacen que la sangre, el alcohol, los bares o la suciedad no sean una imagen literal de quien las cuenta como si escribiera literatura del yo; se trata de otra cosa que evita la literalidad, o por lo menos propone un pacto con el lector, aunque a veces éste dialogue con la periodista escritora en una suerte de lógica de la empatía que contesta como si hablara con el yo del libro; una relación de contrapunto con ese autor que el lector siente tan cercano.Y, sin embargo, "Black Out" es, según lo ha expresado su autora, el libro más trabajado desde los procedimientos literarios que lo alejan del tono confesional. Es decir, un libro trabajado por la metáfora a través de la cual temas como el alcohol o la suciedad se transforman en micro ensayos que revelan, o describen, una política de la suciedad o del alcohol.: la bohemia de los años ´70. Sus vínculos con el mundo del periodismo y la escritura son los de una amistad forjada en los bares y en las redacciones. Hay hitos periodísticos que la destacan:Pero en un principio fueron los amigos. Todos hombres, escritores periodistas, que son representantes del poder, no son los periodistas oficiales, por el contrario, encarnan un modo de intervención intelectual extinta o en extinción – como los bares y todo lo que desde allí se podía observar y aprehender, la vida misma -, críticos del poder y de los medios de comunicación desde esos medios., sí, pero a su vez, un modelo de intervención estética y pública de vanguardia, con un proyecto no de acomodamiento a lo establecido sino como un proyecto de irrupción, disruptivo y de intervención crítica.Desde este modo de inserción de Moreno en esa estructura patriarcal, que incluye el beber, y beber fuerte, ginebra y whisky, en el libro no se relata una experiencia personal, sino que lo que realiza Moreno es describir esa política de coaliciones masculinas que no se modifica por su presencia; es una descripción narrativa de la amistad que surge al interior de esa coalición, de esa estructura patriarcal que no se modifica por su presencia. Tampoco lo intenta Moreno.. El distanciamiento como una manera de narrar a través del micro ensayo; una escritura periodística muy alejada del espacio noticioso y cercana a la exploración, la crónica como un laboratorio de ensayo.María Moreno está formateada para escribir en diarios o revistas por la duración en lo recordado, el talón de Aquiles de la periodicidad. Trabaja en el formato nota con título y cantidad de caracteres. Lo ha dicho, trabajo por encargo; esto es para Moreno y para su forma de trabajo, una relación entre la escritura, el espacio y el tiempo real: 24 horas y por una paga. El ganapán.Además,. Y esto nada tiene que ver con la invención de un hecho sino con su estilo para contar. Cobra mayor sentido, entonces, lo de la crónica como laboratorio escritural y de expresión.Pero la escritura periodística y su fugacidad, por aquello de que con el diario al otro día se envuelven las verduras, le permitió aprender a hacer, dentro de esa relación, lo que desea en términos de escritura. Así, es decir, sin la red del encargo, experimentando con la escritura, con sus fraseos barrocos, con la utilización de lecturas que de alguna manera se comparten con el lector, y utilizando el propio archivo, que es vasto.Es central en Moreno, ya que sus investigaciones suelen ser abundantes en datos, pero por una cuestión de registros o espacios en los medios, no siempre es posible utilizar todo lo recabado en la investigación. Allí entra en juego una de las ideas atractivas de Moreno:para expresar que ese archivo es el maná de muchas de sus notas y libros; datos o hechos que reutilizados en otro contexto cobran otra significación.Esto se observa nítidamente en su libro(2018), donde, y partiendo de las dos cartas necrológicas y políticas (como las define ella) escritas por Rodolfo Walsh, la carta a Vicki y la carta a los amigos, Moreno, de familiares de detenidos desparecidos – todas mujeres – de sobrevivientes de la última dictadura, de performers como Mariana Eva Pérez, La princesa Montonera, hija de desaparecidos durante la dictadura cívico militar, quien concibió un diario través de un blog para narrar su experiencia del dolor desde un lenguaje irónico; o cineastas como Albertina Carri y su película "Los Rubios"."Black Out" es un libro atravesado por la metáfora de la sangre y el alcohol;: una persona que ingiere alcohol y tiene hemorragias, es decir, la transmutación en el cuerpo, del alcohol en sangre; una operación literaria alejada del tono confesional. Moreno sufrió de endometriosis desde 1976 a 1983; allí otra metáfora que percibió el escritor Alan Pauls:La metáfora de la sangre puede ser visualizada como una inversión del mandato materno que en el libro está narrado en la escena de la madre bioquímica que mezcla en una pipeta con alcohol el contenido transparente de dos tubos de ensayo, que se transforman en otro líquido color borravino. Quizás, el recorrido metafórico de la transmutación de alcohol en sangre.La metáfora de la sangre y el alcohol puede entenderse también como un recurso de escritura que intenta contraponer al cuerpo siempre erotizado de la posmodernidad,Así volvemos al inicio, estas operaciones narrativas intentan evitar esa lectura literal que el lector pueda hacer del libro., propone tanto en sus notas como en sus libros, una experiencia de lectura y escritura siempre arriesgada, compleja, sutil, barroca, que nos ofrece la posibilidad de explorar la mejor manera de narrar un hecho.