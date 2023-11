El oficialismo lanzó un campaña en defensa de la universidad gratuita

Foto: Hernán Saravia.

La educación pública es nuestra bandera y nuestro orgullo!



Sergio va a ser el presidente que abra más universidades y permita que cualquier argentino o argentina tenga la posibilidad de acceder una educación pública, gratuita y de calidad.#UniversidadGratuita #NoAMilei pic.twitter.com/O37f5dE3SK — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 8, 2023

Nuestra universidad pública es un orgullo nacional y reconocida por su excelencia a nivel internacional



Hoy tenemos un candidato a presidente que las quiere arancelar y que solo unos pocos puedan estudiar y ser profesionales



QUEDAN 11 DÍAS#NoAMilei #UniversidadGratuita pic.twitter.com/G92iS0vEdU — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) November 8, 2023

Nuestra universidad pública es un orgullo nacional y un ejemplo internacional. Es una de las garantías de que el hijo o hija de un obrero pueda soñar con ser abogado/a, ingeniero/a o presidente/a.



Tenemos un candidato a presidente que quiere arancelar las universidades y que… pic.twitter.com/oQeV8sTbSt — Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) November 8, 2023

Ministros, legisladores y funcionarios del Frente de Todos (FdT) lanzaron este miércoles una campaña en redes sociales bajo la consigna #UniversidadGratuita, en defensa de "la universidad pública, gratuita y de calidad", y alertaron sobre los costos que la educación universitaria podría tener de ser privatizada según lo propuesto por el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."La educación pública es nuestra bandera y nuestro orgullo! Sergio (Massa) va a ser el presidente que abra más universidades y permita que cualquier argentino o argentina tenga la posibilidad de acceder a una educación pública, gratuita y de calidad", expuso en su cuenta de la red social X (antes Twitter)La vocera presidencial llamó a defender la educación pública "para soñar y tener un proyecto de vida" y para "ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias en función de un país federal".El posteo de Cerruti fue acompañado -como el de los otros referentes y funcionarios del oficialismo- por una imagen que dice "cuando te hablan de universidad esto es lo que vas a pagar por mes" y expone que el arancel universitario "con Massa es de cero pesos" mientras con "Milei sería de 230 mil pesos" mensuales., sostuvo que será el candidato de Unión por la Patria (UxP) quien "abra más universidades" y que garantice la "posibilidad de acceder una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad"., consideró que la universidad pública es "un orgullo nacional y reconocida por su excelencia a nivel internacional"."Hoy tenemos un candidato a presidente que las quiere arancelar y que solo unos pocos puedan estudiar y ser profesionales. Quedan 11 días #UniversidadGratuita #NoAMilei", expresó Filmus desde su cuenta de X marcando las diferencias entre los dos candidatos que se disputarán la presidencia en el balotaje el 19 de noviembre.El ministro acompañó la publicación con la imagen de un pizarrón donde se lee "me quedan 10 materias para recibirme, necesito la universidad gratuita, no votes a Milei"., sostuvo que "a diario vemos personas preocupadas porque está en riesgo su educación" y también llamó a votar acompañar a Massa porque será el presidente que va a permitir el acceso a "una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad"., resaltó que la universidad pública argentina es "un orgullo nacional" y "una de las garantías de que el hijo o hija de un obrero pueda soñar con ser abogado/a, ingeniero/a o presidente/a"."Tenemos un candidato a presidente que quiere arancelar las universidades y que solo unos pocos puedan estudiar y ser profesionales. Sergio (Massa), en cambio, va a ser el presidente que abra más universidades y permita que cualquier argentino o argentina tenga la posibilidad de acceder una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad", argumentó Pietragalla desde la red social X.En esta misma dirección,, cuestionó "¿Cuánto te costaría ir a la universidad con la propuesta de Milei?" al compartir el arancel mensual privatizado y sostuvo "La #UniversidadGratuita no se negocia"."Defendamos la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad en toda la Argentina. Este 19 le decimos #NoAMilei #UniversidadGratuita #MassaPresidente #TenemosConQuién",también se sumó a la campaña desde su cuenta de X: "Defendamos el derecho a la educación y la #UniversidadGratuita #NoAMilei"."Nuestra universidad pública es un orgullo nacional y un ejemplo internacional. Es una de las garantías de que el hijo/a de un obrero pueda soñar con estudiar y ser profesional. (Javier) Milei la quiere arancelar y que solo unos pocos puedan acceder", sostuvo el diputado del FdT, Daniel Gollan.Asimismo, la legisladora porteña del FdT, María Bielli, destacó que la Argentina es "el país de la universidad pública, gratuita y de calidad" y pidió: "No hipotequemos nuestro futuro. Que siga siendo un orgullo. #UniversidadGratuita #NoAMilei".