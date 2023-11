Trenes Argentinos anticipa un verano "récord" en venta de pasajes

Uno de los servicios llega a Mar del Plata.

Martín Marinucci, el titular de Trenes Argentinos. /Foto: Gustavo Amarelle.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, destacó este miércolesy aA partir del 21 de noviembre, la empresa estatal comenzará con la venta de pasajes de trenes de larga distancia para quienes, en la cual se podrá obtener un 10% de descuento.El funcionario indicó que l"No tengo dudas de que vamos a vivir nuevamente una temporada récord, tanto en la venta de pasajes en nuestro sistema como también en los distintos puntos turísticos de nuestro país", destacó en diálogo con Télam Radio.Los pasajes para el verano.Por otra parte, el funcionario aseguró que los episodios de amenazas de bomba verificados este miércoles en la estación de Once del ferrocarril Sarmiento y en la de Ezeiza del Roca, y que generaron demoras en la prestación de los servicios "no son habituales"., explicó.Una amenaza de bomba.Al respecto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, se reunió en sus oficinas con los secretarios generales de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano; y de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández.En otro orden, Marinucci valoró la importancia dada por el candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, a la inversión en el sistema ferroviarioy llevar los trenes de cercanías al interior de nuestro país, como los hay en el Área Metropolitana de Buenos Aires", afirmó.En ese sentido, subrayó que "desde que asumió como ministro de Economía, a pesar de las situaciones y las dificultades económicas, nos pidió que no paremos la inversión tanto con financiamiento externo como propio del Tesoro en toda la red ferroviaria".para conectar los trenes de carga entre el Pacífico y el Atlántico."Esto permitiría disminuir los costos logísticos para las producciones nacionales y, de esa forma, que sean más competitivos en el mundo y tengamos mayor ingreso de dólar que es lo que va a hacer definitivamente que la Argentina empiece a tener una situación de estabilidad y crecimiento", explicó.En tanto, sobre los trenes en el interior del país, recordó que en mayo último se adquirieron 50 unidades cochemotor para "seguir programando servicios en provincias que hoy no tienen servicio ferroviario"., media y angosta para servicios regionales de media distancia, adjudicada en mayo último a la empresa china CRRC.