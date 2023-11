Demián Rugna, de vender muñequitos por internet a romper expectativas en cines de EEUU

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

CUANDO ACECHA LA MALDAD VER VIDEO

Foto: Florencia Downes.

Foto: Florencia Downes.

Demián Rugna venía de recibir grandes críticas con su anterior película, Aterrados, pero con Cuando acecha la maldad, de estreno en la Argentina este jueves, no sólo se convirtió en el primer ganador latinoamericano en Sitges sino que superó las expectativas de recaudación en Estados Unidos., le contó a Télam el realizador, quien explicó que la película se estrenó en 670 salas estadounidenses. Para magnificar el suceso, los tanques de Marvel cuentan con 3.000 pantallas en sus salidas.Por ser una película argentina, hablada en español, lo que logró Rugna tiene aroma a. Sumado a estos números tras el estreno en la meca del cine, Cuando acecha la maldad ganó el premio a mejor largometraje en el festival de cine fantástico de Sitges (España), y se erigió como la primera película latinoamericana en hacerse con el premio mayor del certamen más prestigioso del cine de terror."Fue una coronación -comentó-,Todo lo que está pasando con la película me divierte mucho, me da gracia y lo disfruto con los pies en la tierra, con la satisfacción de que salga bien algo a lo que aposté. Yo tengo películas que ni siquiera se estrenaron en Argentina"."Cuando estuve en Estados Unidos, vi que la recepción fue increíble, aunque tenía mis reservas porque ellos son bastante exagerados. Pero ya estando acá, empecé a recibir un montón de críticas y comentarios de gente que salía del cine y eran alucinantes", completó.Y el "batacazo", como él lo llama, fue apoyado por los especialistas. A pesar de haber competido en su lanzamiento con El exorcista: Creyentes, Cuando acecha la maldad tiene el, que reúne y promedia un consenso de calificaciones de la crítica.En concreto, la historia es simple: en un campo bonaerense aparece un "embichado", que no es más que un poseído y con el que hay que seguir una serie de reglas para que ese demonio no salga del cuerpo, a la vez que todo lo que tenga contacto con él será presa de una maldad absoluta. Dos hermanos, con un sinuoso pasado, son los que intentarán vencer al demonio en un fin de semana infernal rodeado de un entorno rural.Lo atrapante de la cinta es el ritmo vertiginoso que le impregna Rugna; un ritmo que impide levantarse del asiento. Con varias escenas memorables que quedarán en la historia del género, sumado al engaño al espectador en varias otras y la sutil y jugada apuesta por empezar la historia directamente desde la acción del segundo acto.La películay cuenta con un elenco encabezado por Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater, Virginia Garófalo, Luis Ziembrowski, Emilio Vodanovich, Marcelo Michinaux, Paula Rubinsztein y Desiré Salgueiro.- Coincido con vos, a veces llama la atención las películas que hablan de nosotros porque en definitiva tiene que ver con lo que busca el espectador de afuera, algo exótico. Y acá salimos con algo que hacen ellos y nos está yendo rebien. Es reloco. No lo puedo creer, es muy raro.- Yo había hecho "No sabés con quién estas hablando" (2016) y creí que me iba a ir bien, pero no consiguió nada, ni festivales ni distribución, y me agarró una decepción enorme. Pensé que con "Aterrados" me iban a matar y, cercano a los 40, viviendo en el fondo de la casa de mi vieja, tenía que decidirme a ganar guita. Tengo un amigo importador y entonces me decidí a traer algunos cargamentos de muñecos. Después estrenamos "Aterrados" en México y la cosa cambió... pero creo que el 90% de los cineastas dejan porque esto es muy frustrante.- Eso depende de en qué lugar del mundo naciste, acá sin el Incaa es muy difícil hacer una película y mostrársela al mundo. Mi tercera película, "No sabés...", la hice con el Incaa y no pasó nada. "Aterrados" la hice también con el Incaa y sí pasó. Pero no sólo tiene que estar el Instituto, también tiene que haber medios de comunicación para que apoyen los lanzamientos y por otro lado debe haber un espectador que crea en el cine. Son muchas patas de la mesa. Por lo general, luego hay que mandar a festivales y ahi se arma el círculo virtuoso. A eso, sumarle tenacidad y talento.- El objetivo principal no es hacer una denuncia, sino que dentro de una buena historia de terror se pueda reflexionar sobre el fascismo y cosas que los medios nos meten en la cabeza y hacernos reflexionar sobre nuestra condición humana. Si eso pasa, genial. Esa es otra capa de esta historia. Pero lo mas importante es que la gente no salga decepcionada luego de haber pagado una entrada.- Cuando escribo, no sé a dónde voy. Tengo dos o tres escenas en la cabeza y las empiezo a desarrollar. Esta es una película descarnada y honesta. Está pensada desde las entrañas, no desde la cabeza. Es un desafío técnico y de productores llevar este guion a la pantalla. Para mí usar niños y animales era lo que había que hacer. No quería censurarme ni limitarme. Es una película de terror. Si te limitan o te cuidan, es un lugar de confort contraproducente para el terror y nadie lo quiso hacer.- Con "Aterrados" teníamos una vara que no podíamos bajar. Yo siempre intento hacer lo mejor en las áreas. El ritmo en un momento me lo planteé y sentí que ya tenía todo lo necesario y le puse más oscuridad en los últimos 20 minutos. Parece que nunca frena, pero sí en la estructura del guion. De todas formas, me encanta analizar después mis películas.