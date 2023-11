Sin pruebas, La Libertad Avanza en sembrar dudas y hablar de "trampas" en la elección

Foto: Camila Godoy

Foto: Osvaldo Fantón

Guillermo Francos, asesor del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, insistió este miércoles con queen las elecciones generales del pasado 22 de octubre y anticipó que en el balotaje del domingo 19, el espacio que lidera el economista ultraliberal contará con "una cantidad importante de mesas testigos".", afirmó Francos en declaraciones a radio La Red.Las declaraciones del exdiputado nacional, que es mencionado como posible ministro de Interior en un eventual gobierno de LLA, están en línea con las afirmaciones del postulante de LLA, quien en un reportaje concedido al periodista peruano Jaime Bayly, consideró que las elecciones generales“Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado”, afirmó en esa entrevista Milei,en la cual también sostuvo que la Cámara Nacional Electoral (CNE) está “muy influenciada por el poder político”.A pesar de estas declaraciones y los distintos mensajes de usuarios en redes sociales, los representantes de LLApara objetar la validez de los comicios de la primera vuelta que le dieron el triunfo a Sergio Massa."En el balotaje vamos a tener una cantidad importante de mesas testigos que nos van a dar con toda claridad cuál es el resultado de la elección mucho antes que el Gobierno empiece a largar sus cifras. Va a ser una elección mas rápida y sencilla", anticipó sobre la segunda vuelta electoral.El exdiputado nacional añadió que están trabajando en "organizar la fiscalización" y dijo que si la tendencia es muy ajustada "van a esperar al escrutinio provisorio"."Si la diferencia es muy grande diremos que ganamos o perdimos eventualmente, pero en este caso ya no será necesario esperar a ultima hora al escrutinio provisorio.", afirmó y añadió que están anteSobre el apoyo recibido por parte de los dirigentes del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Francos aseguró que "no hay un acuerdo" sino que se trata de "un apoyo incondicional" por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC)."La figura central del próximo gobierno de Argentina, si gana, es Milei. Todos los apoyos son bienvenidos. Hablamos de campaña electoral, hoy no estamos hablando del gobierno", aseguró.Al ser consultado por los agravios que Milei expresó anteriormente sobre Macri –a quien llegó a calificar como “sorete”- Francos desconoció este tipo de agresiones y añadió que “le parece raro porque ellos siempre han mantenido una buena relación”.“Con Bullrich tuvo diferencias, pero se saldó en esa reunión. Se pidieron disculpas y se dio por terminado el episodio. Es una cosa del pasado, quedó ahí y punto”, añadió.