"Todos tenemos alguien cerca al que si gana Milei, le va a joder la vida"

Foto: Ramiro Gómez

Foto: Nacho Sánchez

Comenzamos este miércoles bien temprano en la estación de #JoséLeónSuárez conversando con vecinos y vecinas.



Faltan muy pocos días para que tomen una decisión trascendental y definitoria. Tienen que saber el país que propone @SergioMassa y el que viene si @JMilei gana.… pic.twitter.com/WBXZ97vdFo — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) November 8, 2023

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró este miércoles que “todos tiene algún familiar o amigo al que si gana (el candidato de La Libertad Avanza, Javier) Milei, le van a joder la vida”, y afirmó que “faltan muy pocos días para que la ciudadanía tome una decisión trascendental y definitoria" en el balotaje del 19 sobre el futuro de la Argentina.“La gente tiene que saber cuál es el país que propone (el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria, Sergio) Massa, y el que se viene si gana LLA.”, sostuvo Katopodis en declaraciones a C5N.En ese sentido, el funcionario sostuvo que “el camino" que debe tomar Argentina "no es destruyendo todo”, observó el exintendente de San Martín, quien además considerò que rumbo al balotaje del 19,Respecto a las obras de infraestructura en todo el país, el Ministro advirtió que “la obra pública si no la hace el Estado no la va a hacer nadie”, en referencia a la propuesta del candidato de la Libertad Avanza de dar de baja la obra pública y que de eso solo se encargue el sector privado.En ese sentido, remarcó que desde el espacio que encabeza MileiSobre la propuesta de LLA de que las cloacas las deben financiar los propios vecinos, Katopodis ironizó:Por eso, el ministro sostuvo quey luego admitió que “por supuesto que hay problemas y tenemos que asumir una responsabilidad muy concreta de cómo vamos a resolverlos”.Katododis, después de las PASO, salió a la calle, a las fábricas y a los transportes públicos a hacer campaña hablando cara a cara con la gente.”, publicó este miércoles en su cuenta de X (antes Twitter).Katopodis agregó: “Faltan muy pocos días para que tomen una decisión trascendental y definitoria. Tienen que saber el país que propone Sergio Massa y el que viene si Milei gana”.“Sabemos que la cosa no está nada fácil, nos lo dicen todo el tiempo, pero también tienen muy claro que es a partir de este piso y construyendo sobre lo conseguido, no destruyendo y haciendo estallar todo, como Argentina va a despegar y desarrollarse”, concluyó el ministro que utiliza el hastag: “#NoAMilei”.