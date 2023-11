Israel abre un nuevo corredor para desplazados y la ONU alerta sobre centros sobrepoblados

Israel no asistirá a conferencia internacional convocada por Macron en París sobre ayuda a Gaza

Israel no participará en la "conferencia humanitaria" de ayuda a Gaza que se llevará a cabo este jueves en París, organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron.



Al igual que otros gobiernos, Israel tiene "interés en que la situación humanitaria mejore en Gaza", dijo a la prensa un consejero del jefe de Estado francés, que pidió el anonimato, que confirmó la ausencia de ese país en el encuentro.



Macron conversó el jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien acordó hablar de nuevo al término de la conferencia, aseguró la fuente, según la agencia de noticias AFP.



El presidente francés también habló con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y con el emir de Qatar, Tamim ben Hamad al Thani, indicó su oficina.



Ambos países desempeñan un papel clave en los intentos para hacer llegar más ayuda a la población civil de la Franja de Gaza, bombardeada incesantemente por Israel tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre por parte de Hamas, que dejó 1.400 muertos, su mayoría civiles, así como más de 240 rehenes, entre ellos una veintena con nacionalidad argentina.



Los bombardeos israelíes mataron a más de 10.000 personas, entre ellas más de 4.800 niños, según el Ministerio de Salud de Hamas.



Además, las autoridades israelíes mantienen un fuerte bloqueo al enclave, donde sus 2,3 millones de habitantes sufren la falta de agua, alimentos y medicamentos.



"Hay una emergencia humanitaria en Gaza, mientras Israel mantiene sus operaciones antiterroristas", indicó el consejo de la presidencia francesa.



La conferencia se celebrará al margen del Foro de París sobre Paz, un evento anual impulsado por Macron y cuya próxima edición está prevista el viernes y sábado.



Esta cumbre reúne cada año a jefes de Estado y otras "figuras comprometidas" con la idea de "enfrentarse a los desafíos mundiales" de forma conjunta, refirió la diplomacia francesa.



Naciones Unidas estima que se necesitarán 1.200 millones de dólares de ayuda para las poblaciones de Gaza y Cisjordania de aquí a finales de año.



Los llamados a pausas humanitarias o ceses del fuego aumentaron en las últimas semanas para poder facilitar la llegada de ayuda y la liberación de los rehenes en manos de Hamas.



Sin embargo, la ayuda llega a cuentagotas y los organismos humanitarios coinciden en que no es suficiente.



En tanto, Israel se mantiene inflexible y asegura que no habrá alto el fuego hasta que Hamas no libere a los rehenes. A la vez, mantiene su ofensiva, que busca, según sus autoridades, "destruir" al movimiento islamista palestino que gobierna Gaza desde 2007.