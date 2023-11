Anunciantes de plataformas digitales deberán indicar si usaron IA en contenidos políticos

Desde el año próximo los usuarios sabrán si se usa la IA para elaborar contenidos.

En caso de determinarse que el anunciante no divulga sus contenidos de la manera correcta, “se rechazará el anuncio y eliminará aquel que infrinja sus condiciones y políticas de uso de Facebook e Instagram”

Los anunciantes de Instagram y Facebook deberán indicar si utilizaron inteligencia artificial (IA) en sus contenidos publicitarios de naturaleza política, social o electoral, a partir del año próximo, anunció la empresa Meta, propietaria de ambas redes sociales., “siempre que los cambios derivados del uso de esta tecnología sean significativos para la finalidad del mensaje que se quiera transmitir”, publicó Europa Press.Desde Meta indicaron quey tiene por objetivo que los usuarios comprendan el tipo de anuncios que visualizan tanto en Facebook como en Instagram."Se ha comunicado que los anunciantes que deseen compartir anuncios que traten sobre un tema social, electoral o político a través de sus redes sociales estarán obligados a revelar si se ha utilizado en los IA en base a una serie de supuestos", difundió la empresa.Así, los anunciantes deberán indicar "’siempre’ si el contenido se ha alterado digitalmente para representar a una persona real diciendo o haciendo algo que ni dijo ni hizo, o representar a una persona o un evento con apariencia realistas cuando en realidad no existe o no sucedió".pero acararon: "a menos que dichos cambios sean consecuencia o materiales de reclamo, afirmación o problema planteado en el anuncio".Finalmente, detallaron que, en caso de determinarse que el anunciante no divulga sus contenidos de la manera correcta, “se rechazará el anuncio y eliminará aquel que infrinja sus condiciones y políticas de uso de Facebook e Instagram”.