El Gobierno desmintió una crisis por falta de insumos en los hospitales nacionales

Funcionarios dely de laafirmaron que "no existe una situación de falta de insumos" en hospitales nacionales, al reunirse con representantes de las cámaras de prestadores de salud para analizar la situación y garantizar el acceso a distintos tratamientos con un enfoque de equidad, se informó oficialmente.El secretario de Calidad del ministerio de Salud,, remarcó que "en la totalidad de hospitales nacionales no existe una situación de falta de insumos", precisó de la cartera ministerial.En este sentido,, que alcanzan cerca de US$ 4.000 millones.Por su parte la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica,, afirmó: "a partir de la hoja de ruta que se trazó en la reunión previa, buscamos avanzar con una matriz de priorización de insumos críticos que son necesarios para la atención de la población".Asimismo, particularmente los sobreprecios detectados en algunos proveedores.Para dar respuesta al planteo, se acordó realizar un relevamiento de insumos críticos con faltante de stock por parte de los distintos prestadores para aportar a la construcción de la matriz de priorización que será articulada entre ambas carteras del Estado.En representación de la cartera sanitaria también participaron los secretarios de Acceso a la Salud,, y de Equidad en Salud,(Cadra);(Ampser);(Confeclisa).También la(Adecra);(Cedim);(FEM) y(Emergencias Salud).