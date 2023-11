El seguro gratuito para trabajadores de delivery que impulsó Massa supera las expectativas

Foto: prensa

Foto: prensa

"Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado” Sergio Massa

Protección para los trabajadores

“Es la primera vez que nos recibe un funcionario con capacidad de decidir y nos da bolilla. Esto implica tener los mismos derechos que otros trabajadores, y si gana Milei eso no va a pasar nunca, jamás en el capitalismo salvaje que él plantea” Mariano Robles

El Secretario General del Sindicato Único de Conductores de Motos (Sumcra), Mariano Robles, celebró la medida destinada a los trabajadores de delivery y mensajería que permite que puedan acceder al seguro gratuito para llevar adelante su actividad, vigente desde el martes y dijo que “superó las expectativas” del sector., dijo Robles a El Destape radio."Cuando salió la medida, estaban incorporadas nuestras sugerencias, así que la verdad felices”, agregó.En la reunión que mantuvieron la semana pasada el gremio con el ministro y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) avanzaron también con una serie de medidas que permitirán incrementar la protección del sector y brindar herramientas desde el Estado para mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad de mensajería y delivery.En ese marco, se puso a disposición de los cadetes y repartidores el sistema online de Protección Integral para personas que realizan actividad de reparto."Lo que pretendemos es que ese trabajador que anda en la moto, en la bici, en la calle repartiendo, no tenga un accidente y se quede sin ingreso, no tenga pérdida del derecho jubilatorio, sino que esté protegido por el Estado”, dijo Massa tras esa reunión.Se trata de una prueba piloto por 60 días, que comenzará a partir del 15 de diciembre, con un equipo que analice los resultados y sistematice la información para trabajar en un proyecto de ley de regulación de la actividad.La prueba busca generar certezas sobre las condiciones de trabajo para avanzar en un proyecto en acuerdo con los trabajadores, las empresas, y todos los actores que participan de este tipo de actividad económica.La idea es poner en marcha para los trabajadores de economía de plataforma una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación a partir de un nuevo sistema que articula desde la AFIP con el Banco Nación el sistema de seguro y de protección social."Queremos llegar a esos más de 600.000 argentinos y argentinas que muchas veces lo hacen como único trabajo, y muchas veces como segundo trabajo, participan de las economías de plataformas y hasta hoy estaban desprotegidos", destacó Massa la semana pasada., dijo respecto a los efectos que tendrá la medida en el día a día de los trabajadores de delivery y mensajería.“Es la primera vez que nos recibe un funcionario con capacidad de decidir y nos da bolilla”, dijo y reflexionó: “Esto implica tener los mismos derechos que otros trabajadores, y si gana Milei eso no va a pasar nunca, jamás en el capitalismo salvaje que él plantea”.Desde el miércoles, los trabajadores de delivery y mensajería pueden acceder al seguro gratuito para llevar adelante su actividad, a través de un formulario gratuito de Nación Seguros.