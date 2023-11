Natalia de la Sota: "Milei propone la destrucción y el odio"

Gracias por tu apoyo @NataliaDLSok.



Como me inculcó tu padre, voy a ser el Presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro.



Córdoba es el corazón de la Argentina. ❤️🇦🇷 https://t.co/EUAdK8hWz3 — Sergio Massa (@SergioMassa) November 7, 2023

La diputada nacional Natalia de la Sota, integrante del espacio que lidera el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti,, y ratificó su apoyo al ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de cara al balotaje del próximo domingo 19.La hija del fallecido exgobernador mediterráneo José Manuel de la Sota se distanció una vez más de las ideas que plantea el economista ultraliberal y recordó que cuando el líder de LLA “".En una entrevista que brindó a El Destape Radio, la dirigente cordobesa avaló las propuestas del candidato de UxP, y“Creo en la construcción, en el diálogo verdadero, sincero para desarrollar políticas públicas necesarias, urgentes”, sostuvo De la Sota, quien además afirmó que hasta las elecciones generales del 22 de octubre pasado brindó su apoyo a la candidatura de Schiaretti.“Siempre dijimos que, en caso de que hubiera un balotaje, no íbamos a ser neutrales ni prescindentes. Me parece que este hecho quedó claro.Es importante posicionarse”, remarcó.Al ser consultada sobre la postura que tomó el gobernador Schiaretti, quien aún no avaló a ningún candidato para la segunda vuelta pero criticó duramente “al Gobierno Kirchnerista de Sergio Massa”,“Lo que. En Córdoba y Argentina, tenemos que tener calma al momento de tomar una decisión sobre a quién vamos a acompañar en este balotaje”, acotó De la Sota.Además, entre lunes y martes Massa recorrió la provincia y en varias oportunidades pidió disculpas a los cordobeses por errores cometidos durante este Gobierno, actitud que De la Sota valoró y dijo “”.“Nosotros hemos tenido muchas dificultades con los gobiernos nacionales, muchos desencuentros, desacuerdos, y hemos tenido destratos. Creo que es hora de dar vuelta la página, con todo lo que eso implica, y ante estas opciones que se plantean en el balotaje, con dos modelos completamente distintos.. Quiero apostar por eso. Córdoba necesitaba también palabras y gestos que le hicieran sentir que esta etapa de desencuentros se va terminando”, puntualizó.