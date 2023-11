Izquierda Socialista ratificó su "voto crítico" a Massa: "Es muy peligroso que gane Milei"

"Vemos muy peligroso que gane Milei. ¿Se lo imaginan gobernando y que haya libre portación de armas? ¿Te parece que estamos en condiciones a discutir el comercio de órganos como propuso Mondino?" Rubén "Pollo" Sobrero

#CronicaAnunciada | Ruben Sobrero, (@PolloSobrero) Referente de la Izquierda Socialista, Secretario Gral Unión Ferroviaria Oeste y Ex Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires



👉 Prendé https://t.co/qkB6Sdd2H0 pic.twitter.com/QzhTnjGm9G — Futurock.fm (@futurockOk) November 8, 2023

Declaración de Izquierda Socialista sobre el balotaje:



Llamamos a votar contra el ultraderechista Milei#FrentedeIzquierdahttps://t.co/cP6DiYmdZy pic.twitter.com/0RfCpQ4z9C — Izquierda Socialista (@IzqSocialista) November 7, 2023

"Lo más correcto en estas circunstancias es enfrentar a la ultraderecha con el voto critico a Massa, sin darle un apoyo y el compromiso de seguir enfrentándolo" Juan Carlos Giordano

Dirigentes de la Izquierda Socialista (IS) advirtieron sobre el "peligro" de que podría significar que gane las elecciones del próximo 19 de noviembre el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificaron el llamado al "voto crítico" para el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y se diferenciaron de las posturas expresadas por los otros partidos dentro de la alianza del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)., afirmó el dirigente del espacio, Rubén "Pollo" Sobrero, en declaraciones a Télam.El miércoles, la IS -que forma parte del FIT-U- dio a conocer su postura de cara al balotaje donde llamaron a, y a dar un respaldo "crítico" al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.El dirigente consideró que hay que alertar sobre "los peligros que pueda significar el gobierno de Milei", pero aseguró que continúa "siendo oposición" y rechazó participar "en el gobierno de unidad que propone Massa"., subrayó.Entre los argumentos expuestos en el documento, la IS advirtió sobre la reivindicación de la última dictadura militar por parte de Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel , al asegurar que tienen el objetivo de "liberar a los militares juzgados por tremendas violaciones a los derechos humanos" y de seguir "atacando las libertades democráticas fundamentales, como el derecho a la protesta".Sobre este punto, Sobrero agregó: "En un acto de Villaruel en el Palomar el público eran cadetes del Colegio de Militar y cantabansobre cómo nos iban a correr. Es complicado lo que se viene"El dirigente sindical y secretario general de la Unión Ferroviaria sección Oeste también criticó la propuesta de Milei de privatizar los trenes argentinos y sostuvo que esto generó una alta concurrencia en las pasadas elecciones gremiales., subrayó.Por el momento, la IS es el único partido dentro de la alianza del FIT que llama a votar por Massa.En los próximos días, los integrantes de la mesa nacional de la coalición van a reunirse para intentar llegar a una postura unificada.Teniendo en cuenta las diferencias expresadas desde los distintos espacios, este pronunciamiento conjunto parece difícil de alcanzar., añadió Sobrero.Por su parte, el dirigente Juan Carlos Giordano sostuvo también que respeta "las distintas posturas" pero consideró que "los compañeros no terminan de ver la magnitud de lo que podría significar un gobierno de Milei"."Lo más correcto en estas circunstancias es enfrentar a la ultraderecha con el voto critico a Massa, sin darle un apoyo y el compromiso de seguir enfrentándolo", aseguró.Además, añadió que"La táctica obedece a enfrentar estos personajes peligrosos para evitar un gobierno del tipo (del expresidente de Brasil, Jair) Bolsonaro en la Argentina", recalcóGiordano recordó que Milei "quiere arancelar la salud pública, defendió la venta de órganos, la libre portación de armas, la privatización de empresas públicas y quiere volver atrás con conquistas del movimiento feminista y de los trabajadores"."Desde el FIT-U vamos a seguir batallando por una salida de fondo en el Congreso y en las calles", completó.