Crimen de Rafael Nahuel: la querella pidió perpetua para los prefectos acusados

Continúan los alegatos en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Foto: Archivo

Se espera la palabra de la madre del joven asesinado. Foto: Archivo

Cómo continúa el proceso judicial

La querella de la familia de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche, solicitó este miércoles la prisión perpetua para los cinco integrantes del grupo Albatros involucrados y pidió que se incorpore a la causa el agravamiento por "odio racial" y que se considere como un caso de "violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado".Así lo expresaron los abogados de la familia, Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, en el alegato que pronunciaron en la mañana de este miércoles en el marco del juicio oral y público que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca.En su exposición,y además pidieron el agravante de "odio racial" en la causa.Asimismo, solicitaron que el caso se trate como uno de "violencia institucional equiparable al terrorismo de Estado", al considerar que "el crimen no hubiera sido posible sin un contexto político de criminalización del pueblo mapuche como un enemigo interno durante el gobierno de Mauricio Macri".En su alegato, que terminó con aplausos en la sala de audiencia, Marigo habló de la necesidad de "memoria, verdad y justicia" y solicitó que el veredicto sea leído en la ciudad de Bariloche, como "una forma de reconocimiento y de dejar de denegarle justicia a la familia que se ve obligada a viajar 500 kilómetros sin recursos para hacerlo".Antes del alegato,, quien se lamentó de "no haber podido ver a los ojos a los asesinos" de su hijo, ya que los acusados participan de la audiencia vía zoom."Quiero que estén presos condenados cadena perpetua, ellos vinieron y le arrebataron la vida y me lo entregaron en un cajón, pero no tuvieron la valentía de venir acá", expresó la mujer.realizará su alegato de clausura el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz.es una incógnita si sostendrá la elevación a juicio de la fiscal que participó de la instrucción que incluyó el atenuante de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa” o si por el contrario se adhiere a la postura de las querellas de reclamar una condena solo por homicidio agravado.El pasado martes,-la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la APDH Bariloche- pidieron prisión perpetua para los cinco acusados, al considerarlos culpables del delito de “homicidio agravado en concurso real con tentativa de homicidio agravado”.La próxima semanade las dos defensas que representan a los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Velntín Sosa -el abogado Marcelo Hugo Rocchetti- y Ramón Obregón y Sergio García -abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti-.solicitarán la absolución de sus defendidos basándose en las contradicciones de las pericias balísticas y en la imposibilidad de determinar la procedencia del disparo mortal que acabó con la vida de Nahuel.De acuerdo con lo constatado en las pericias balísticas, que fue reiterado por las querellas, los uniformados dispararon unas 151 veces con munición de plomo utilizando dos tipos de armas: pistolas Beretta 9 milímetros, y subfusiles MP5., aunque el Presidente del Tribunal, Alejandro Silva, adelantó que podría postergarse debido a las nulidades planteadas por la defensa.En este sentido, Marigo reiteró a esta agencia el pedido realizado para que esa lectura de la sentencia se realice en Bariloche, el lugar donde se produjo el crimen y donde vive la familia de Rafael. “Es una forma de garantizar el acceso a la Justicia”, planteó el abogado.