Edenor deberá resarcir en mas de $36 millones a usuarios por facturación incorrecta

Edenor deberá acreditar a 801 usuarios con un monto de .938 en la factura

✍️ Firmé una Resolución que obliga a Edenor a pagar resarcimientos a 801 usuarios que denunciaron ante el ENRE la incorrecta imputación y facturación de Consumos No Registrados (CNR)



El monto asciende a $ 45.938 por usuario y a más de $ 36 millones en total.



La empresa deberá… pic.twitter.com/9IWBcNjhuM — Walter Martello (@WalterMartello) November 7, 2023

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la distribuidora metropolitana Edenor deberá resarcir por un total de $ 36.796.338 a 801 usuarios al comprobarse errores en la facturación del servicio eléctrico.Lo hizo a través de la Resolución 808/2023 que establece quedentro de los próximos 10 días hábiles administrativos.Estos usuarios habían denunciado ante el ENRE la incorrecta imputación y facturación de Consumos No Registrados (CNR), y al analizar los casos el ENRE verificó que Edenor no había dado una respuesta adecuada ni oportuna a los reclamos realizados por los usuarios.Además, detectó “diversas anomalías” incluyendo “la falta de aviso previo a la inspección, omisiones o inconsistencias en las actas de comprobación, inexistencia de consumos no registrados, facturación de cargos o gastos que la normativa vigente no autoriza y distintos errores en los cálculos del periodo de comparación de consumo”.“La empresa deberá normalizar las instalaciones aún pendientes de regularización, reintegrar los importes cobrados en exceso y anular todos los intereses y recargos percibidos hasta tanto cumpla con la acreditación a las personas usuarias”, explicó elen un mensaje en su cuenta de la red social X (exTwitter).Si el monto que debe devolver Edenor supera el importe total de la factura, el saldo será acreditado en las boletas subsiguientes, precisó el ENRE.En el último año, el ENRE aplicó sanciones a las distribuidoras por más de $ 10.000 millones, “en gran medida pudimos hacerlo por los reclamos que los usuarios realizan ante las empresas y luego elevan al ENRE", destacó Martello.Ela 6.283 clientes, por un monto de $ 44.986 cada uno.También en; y enpor un monto de $ 89.972 para cada uno.