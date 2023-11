Defensa en todas direcciones

Foto: Prensa

Más allá de la más importante decisión política que construye la ciudadanía en estos días, las acciones de la Defensa continúan desarrollando sus programas que no constituyen rutinas sino acontecimientos donde se vuelca la creatividad de las políticas del área. Sin lugar a dudas, los eventos más exigentes y urgentes lo constituyen la presencia del instrumento militar de la Defensa, en este caso la fuerza Ejército en el auxilio a las poblaciones afectadas por las inundaciones en el Litoral generadas en el río Uruguay. En Entre Ríos, Corrientes y Misiones, diversas unidades cumplieron tareas de apoyo a la población. En Paso de los Libres (Corrientes) el Grupo de Artillería de Monte III resguardó y evacuó pobladores alojándolos en la ex sede del Regimiento 5, convertido en Centro Municipal de Evacuados y los proveyó de comida. En Concordia (Entre Ríos), efectivos del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” evacuó y asistió a vecinos. Tareas similares fueron cumplidas en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) por el Batallón de Ingenieros Blindados 2; en Gualeguaychú (Entre Ríos) por el Escuadrón de Exploración 12 distribuyendo alimentos lo mismo que en San Ignacio (Misiones) realizó el Escuadrón de Exploración 12 entregando raciones para alrededor de 1300 personas “Zárate” para trasladar ganado en Diamante (Entre Ríos).En otro orden, el del apoyo a tareas de mejoramiento urbano, en el partido de San Martín, precisamente en los barrios De la Cárcova y Costa Esperanza, efectivos de Ingenieros del Ejército tendieron puentes peatonales metálicos que mejoraron la comunicación en la zona.Quizás no sea tan conocida la acción de Defensa en materia de medio ambiente (p.ej. Defensa integra el directorio de Parques Nacionales), pero además de esta responsabilidad político-administrativa, las Fuerzas generan acciones de conservación en los propios predios militares. Así se estableció en Paso de los Libres otra Reserva Urbana de la Defensa (RUD), denominada en este caso “El Cocal” para proteger una especie la Palmera de Bonpland (Butia Nollicki) que es presencia originaria en la región.Protección de la población, cuidado del medio ambiente forman parte de una política de Defensa que se extiende hacia la presencia territorial de las Fuerzas Armadas, que se constata a través de la construcción de un nuevo cuartel en la ciudad de Catamarca para hacer retornar una guarnición militar a la provincia homónima. Del mismo modo, en la política prioritaria del desarrollo de una iniciativa vigorosa en la región Atlántica Sur del país, se verifica la instalación de la sede de una unidad del Ejército en la ciudad de Tolhuin, en plena Tierra del Fuego, lo que constituye la primera presencia de una sede del arma en su historia.La guerra de Malvinas puso sobre la mesa de evaluación de la misma, entre muchas otras cuestiones, la vestimenta de las tropas, su ropa y su calzado. A estas necesidades estuvo referida la visita realizada esta semana a la Sastrería Militar en Buenos Aires por el titular de Defensa, Jorge Taiana. Allí se están confeccionando 35 mil uniformes de combate UCAM (Uniforme de Combate Argentino Multicamuflado). Esta enorme partida forma parte del conjunto del que formarán parte los 90 mil uniformes que confeccionarán empresa privadas pymes en una licitación que realizará Defensa. Los trabajos de la Sastrería Militar y los que efectuarán las pymes se realizan sobre materia prima adquirida por el país a la fábrica china Norinco. Ésta es la China North Industries Corporation, una empresa estatal creada en 1980 y que produce todo tipo de armamento y equipamiento militar. La Agencia Logística de Defensa realizó la compra funcionando como importador directo, ahorrando costos al adquirir insumos en mayor escala, menor costo y eliminación de cargas impositivas. En la ejecución de la primera parte del programa ya se entregaron 75000 uniformes de combate, para tanquistas y aeronáuticos, amén de los de uso diarios. Ello se completó con la distribución de 100 mil pares de zapatos borceguíes.La Defensa defiende a la población con asistencia en urgencias, mejoramiento del hábitat y cuidado del medio ambiente. Pero también se desarrolla con la ejecución de la compleja formación de los guardiamarinas a bordo de la fragata “Libertad”, los que completaron su viaje anual.Último, pero no menos importante, es conveniente señalar el espacio de la reflexión sobre las bases estratégicas de la Defensa.En la semana, la sub secretaría de Ciberdefensa del Ministerio organiza las “II Jornadas de Reflexión y Pensamiento Nacional: Infraestructuras críticas y perspectiva soberana”. Estos debates se ocupan de temas como: el futuro de la energía nuclear en Argentina; las Infraestructuras Espaciales ¿un nuevo escenario de disputas geopolíticas?; el ferrocarril: infraestructura estratégica nacional y infraestructuras críticas, control y monitoreo logístico de combustibles. Aportes y discusión acerca del rumbo de la Defensa de la Nación.