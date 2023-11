Israel y Hamas combaten en el corazón de la Ciudad de Gaza

Israel no volverá a ocupar Gaza y afirma que aún no definió cómo asumir su seguridad

Israel dijo que no se propone volver a ocupar la Franja de Gaza "cuando Hamas ya no esté en el poder" y que aún estudia cómo concretará sus planes de hacerse cargo de la seguridad en el enclave tras el fin del conflicto actual.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel planeaba hacerse cargo de la seguridad global de Gaza durante un tiempo de duración indefinida una vez que venza al movimiento islamita Hamas.



El ministro israelí de Asuntos Estratégicos israelí, Ron Dermer, dijo que Netanyahu "no habló de ocupar Gaza" después del fin de las hostilidades con Hamas, que gobierna ese territorio costero.



"Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un Estado terrorista; es obvio que no podemos repetir eso", dijo Dermer durante una entrevista a la cadena estadounidense Msnbc.



"Cuando Hamas ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general de seguridad por un período indefinido", explicó en la misma línea de lo expresado en la víspera por Netanyahu.



Sin embargo, cuando fue consultado sobre cómo ejercerá esta responsabilidad, Dermer -que participa como observador en el gabinete de guerra israelí- dijo que la cuestión está todavía abierta, informó la agencia de noticias AFP.



Por medio de varios representantes, Estados Unidos expresó su oposición a una nueva ocupación de este territorio controlado desde 2007 por Hamas.