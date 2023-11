Rigen un alerta amarillo por tormentas fuertes y caída de granizo para Jujuy y Salta

Foto: Alejandro Santa Cruz.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió hoy un alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes para gran parte de las provincias de Jujuy y Salta, donde se esperan también ráfagas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.En Jujuy, la zona bajo alerta comprende al centro y este de la provincia, en localidades como San Salvador de Jujuy, Humahuaca, Tilcara, Tumbaya, Santa Catalina, Cochinoca, Ledesma, El Carmen, y Palpalá.En tanto, el alerta también rige para el centro y norte de Salta, en la ciudad capital; General José de San Martín; Cerrillos; Guachipas; La Viña; en las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria; en las zonas bajas de La Caldera y Rosario de Lerma; y en la zona montañosa de Cafayate."Las tormentas están previstas para esta tarde y noche, y se espera que algunas sean localmente fuertes o severas", informó el organismo.Se prevé que las tormentas estén acompañadas por ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, y abundante caída de agua en cortos períodos con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.Por el nivel amarillo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", el SMN recomendó a la población no sacar la basura ni retirar objetos que impidan que el agua escurra.También pidió evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; prestar atención ante la posible caída de granizo; y mantenerse informado por las autoridades.