Boric recibió a Peña y acordaron "relanzar" las relaciones bilaterales

Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Paraguay, Santiago Peña, se reunieron este martes, en una de las actividades centrales del paso del mandatario paraguayo por Santiago, donde insistió en una conferencia en la Cepal que su país está “comprometido con el libre comercio y una economía verde y sostenible”."Vengo a relanzar la relación entre Chile y Paraguay, que nos va a permitir liderar esta integración regional. Veo un camino común en el que no quiero mirar a la derecha o a la izquierda, sino mirar para adelante", dijo Peña en una declaración conjunta con Boric en el Palacio de la Moneda.A su turno, Boric dijo que, y el deseo de que la integración no sea una cuestión retórica.Destacó además la coincidencia en que, y valoró las múltiples oportunidades que se abren para los dos países en esta nueva etapa de sus relaciones, establecidas hace 180 años."Les pido que nos juzguen por nuestros resultados; no me cabe duda que poder sacar adelante cuestiones que van a ir en directo beneficio de nuestro pueblo", aseguró Boric, al referirse a asuntos como ely la actualización delPeña está desde el lunes en Chile, en visita junto a varios de sus ministros.“Me reuní con Gabriel Boric, presidente de la República de Chile. Conversamos sobre el fortalecimiento de nuestras relaciones y el trabajo conjunto para beneficio de nuestros pueblos”, reseñó en su cuenta de la red X (antes Twitter).Antes, el presidente paraguayo dio una conferencia en la sede de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), dondeVolvió a presentar ay ponderó su potencial “para la producción de energía sostenible”.“Para los países en desarrollo el comercio exterior es clave para la generación de empleo y prosperidad, por lo que consideramos inaceptables medidas proteccionistas como barreras arancelarias y no arancelarias que muchos países hoy siguen aplicando”, dijo Peña, y reclamó que el comercio “no esté subordinado a intereses geopolíticos mezquinos”.El jefe del Estado manifestó que su objetivo esy convertir al país en “un hub logístico para la producción a gran escala y a precios competitivos", según la agencia estatal paraguaya de noticias IP.“La preocupación real y común que tenemos sobre el medio ambiente no debe verse empañada por medidas cuyos objetivos sean distintos a los de su protección, convirtiéndose en medidas comerciales que se vuelven en restricciones económicas injustas y discriminatorias que generan descontento e incertidumbre en los países en desarrollo”, expresó, y, como “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”.En este segundo día de visita, Peña almorzó con empresarios de la Cámara Chilena de la Construcción, colocó una ofrenda floral al monumento del Libertador Bernardo O’Higgins, y mantuvo encuentros con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.