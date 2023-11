Para la titular de AGN, la deuda que tomó Macri con el FMI "compromete futuras generaciones"

Foto: Daniel Dabove (archivo).

Graciela de la Rosa. Foto: agn.gob.ar

La auditora general de la Nación, la formoseña Graciela de la Rosa,, según se conoció a través de una "auditoría específica" que realizó la AGN, y "compromete el futuro de generaciones de argentinos".Tal como adelantó el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa,sobre el crédito de 54 mil millones de dólares otorgado al Gobierno de Mauricio Macri durante 2018.Uno de los insumos será el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se afirma que el acuerdo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por la autoridad competente, tampoco por la Ley de Presupuesto del ejercicio 2018 ni el Congreso Nacional.También indica que no fue aprobado por un decreto y no tuvo intervención del Ministerio de Finanzas ni del Banco Central.En ese marco, la Auditora General de la Nación dijo a la prensa formoseña queDe modo que uno de los principales interrogantes que se plantean es para qué se tomaron 45 mil millones de dólares -señaló la funcionaria- apuntando que "uno de los hallazgos de la AGN es que se fugaron"."Ese préstamo no fue para pagar deudas anteriores", esclareció, ya que del informe de la Auditoría se evidencia que "se pagaron las propias deudas generadas en la administración de Macri, como las de los amigos (del expresidente) y la fuga de capitales".Es así que duranteDe modo que "se tomó un préstamo impagable, donde la Argentina tuvo que volver a pedir otro para seguir pagando el de Macri hasta el 2034, si todo va bien y el país tiene los fondos".Asimismo, enfatizó que "está la cuestión de la trazabilidad" para dilucidar "adónde fueron a parar esos fondos del FMI", dejando en claro que "acá hay responsabilidad mutua: del Estado Nacional y para eso hay causas abiertas en la Justicia contra Macri, y también del FMI, porque el artículo 6° constitutivo del Fondo dice que no se le puede prestar a un país para la fuga de capitales y eso fue lo que ocurrió en la Argentina".