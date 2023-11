Massa lanzó un nuevo spot: "Viene la Argentina que estábamos esperando"

Sergio Massa en un acto de UxP.//Foto Luis Cetraro

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, compartió este martes en sus redes sociales un nuevo spot de campaña para el balotaje, donde anunció quey criticó las propuestas del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. El 10 de diciembre se termina la espera porque viene la Argentina que estábamos esperando", afirma el video y puntualiza que se viene "la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal".anuncia y destaca que será una "Argentina previsible, sin sorpresas" con un video de poco menos de dos minutos donde se escucha el relato en off junto a imágenes de ciudadanos y diversas escenas del país.El video augura que con el proyecto que encabeza Sergio Massa "viene la Argentina con un corazón tan grande que jamás vendería sus órganos" porque "si hay algo que los argentinos no estábamos esperando es quedarnos sin educación publica y tampoco esperábamos portar armas", retomando variasquienes en varias ocasiones plantearon la posibilidad de liberar el mercado de órganos, la implementación de un sistema de "vouchers" estudiantiles y la eventual libre portación de armas, entre otras propuestas de campaña.Con imágenes en primer plano dela pieza de campaña augura que "viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera", en alusión a la emigración de jóvenes al exterior.También llama a votar por "la Argentina dely la que viene a sacarnos el pie de la cabeza para ponerlo en el acelerador de los que producen" y "la de losy los docentes adentro del aula"., retoma el spot.Asimismo se alude alcon imágenes delde la Argentina "que viene a relacionarse con el mundo sin dejar que nos devoren los de afuera" donde se proyecta que en el próximo año "nos espera el litio y la segunda reserva de gas en el mundo. Más gasoductos y el potencial de miles de Pymes".Finalmente se refiere aMassa como titular del palacio de Hacienda para "que tu ganancia no pague ganancias, que el IVA te vuelva y que viajar por el país tenga su recompensa" respecto de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA para trabajadores y el crédito que otorga el programa Previaje a quienes hacen turismo en el país, medidas que se garantizaron continúen luego de que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre, a través de proyectos de ley.El spot fue difundido desde la red social X por Sergio Massa y replicado por su compañero de fórmula y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.Varias figuras de UxP también lo difundieron en las propias cuentas con el hashtag "#VieneLaArgentina la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el Canciller, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; las senadoras Juliana Di Tulio y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.