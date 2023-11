Imputaron al excandidato a senador de LLA Juan Napoli por "amenazas" a su ex pareja

Foto: red X.

El excandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Juan Napoli, fue imputado por la justicia luego de que una mujer lo denunciara por "amenazas" e "insultos".La denuncia contra el presidente del Banco de Valores fue presentada en la fiscalía número 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la abogada Laura Vázquez, ex pareja de Napoli, según figura en la presentación judicial, a la cual tuvo acceso Télam.Vázquez indicó que fue víctima de insultos y amenazas por parte de Napoli y su esposa, María Laura Adelina Cristiziano, por vía telefónica.Además, señaló que el excandidato "pretendió ingresar a su domicilio con una llave" y "golpeó insistentemente la puerta", aunque no logró entrar debido a que la puerta "estaba trabada desde el interior por medio de un pestillo".La justicia investigará también si Napoli le envió desde su teléfono celular, del 24 de octubre al 2 de noviembre, "distintos mensajes de texto y audio con contenido intimidante" a Vázquez.Estas conductas se encuentran preliminarmente calificadas como constitutivas de la figura de amenazas prevista y reprimida en el articulo 149 bis, primer párrafo del Código Penal.Según este artículo, se prevé que el imputado sea "reprimido con prisión o reclusión de seis (6) meses a dos (2) años, el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas".Napoli fue el primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires por el espacio libertario y no pudo obtener una banca en la cámara alta al quedar detrás de las fórmulas de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC).