Alertan que contenidos de salud mental en TikTok representan "un peligro" para niños

Imagen ilustrativa.

Plataformas "adictivas" que repercuten en la salud mental

SALUD MENTAL

Línea telefónica nacional: 0800-999-0091

El suicidio se puede prevenir. Hablar NO incrementa el riesgo.

Atención, información y acompañamiento las 24hs.

Niños, niñas y adolescentes usuarios de laquedan expuestos a contenidos relacionados conque "suponen un peligro", porque "pueden", alertaron dos estudios difundidos este martes por Amnistía Internacional.Los informes "Empujados a la oscuridad:fomenta la autolesión y la ideación suicida", y "Siento que no se me protege: Emboscada en la red de vigilancia de", revelaron "los abusos que sufren los niños y jóvenes que usan la app y las formas en que estos abusos son causados por su algoritmo", señaló la organización a través de un comunicado.Según los resultados de la investigación difundida, los videos relacionados consony "suponen un peligro", en especial para el rango etario de los más jóvenes.Esto se debe a que "más de la mitad de los videos de la sección 'Para ti' relacionados con problemas de salud mental,", indicaron desde Amnistía.La investigación, que contó con una etapa técnica y otra manual, incluyó más de 30 cuentas automatizadas creadas para representar ade Kenia y Estados Unidos, con el fin de medir los efectos del sistema de recomendación.De esta forma, se evidenció que los resultados de búsqueda que aparecen en la sección "Para ti", fomentan la, quienes "corren el riesgo de exacerbar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y las autolesiones".Eles una página altamente personalizada y de desplazamiento infinito de contenidos recomendados algorítmicamente, elegidos para reflejar lo que el sistema dedujo que son los intereses del usuario.Tras la utilización de la plataforma durante cinco o seis horas, "uno de cada dos videos mostrados estaba relacionado con la salud mental y era potencialmente nocivo", señalaron en el estudio.Esta cifra se multiplicó "aproximadamente por diez" en las cuentas de los usuarios que no hacen búsquedas referidas a la salud mental.Para la psicóloga, el estudio "demuestra lo que uno ya sabe y se ve en la práctica con la consecuencia de estas plataformas, lo adictivas que son y las repercusiones que están teniendo en la salud mental", aseguró en diálogo conEn estas plataformas "no hablan del tema de forma responsable, sino lo que hacen (algunos de los usuarios) es enseñar técnicas o mostrar cosas como técnicas para no comer o generar vómito", que luego son mostradas en la sección "Para ti", ejemplificó.En el marco de estas investigaciones, se evidenció cómo el diseño de la plataforma de"fomenta el uso poco saludable de la aplicación", al maximizar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma."Creo que no es ingenuo, sino que estas empresas buscan un aumento del consumo, la idea es hacerlas adictivas para que los chicos y las personas pasen la mayor cantidad de su tiempo consumiendo las redes sociales", sostuvo la directora de "Reconectarse", un centro de adicciones a internet, videojuegos y el uso de la tecnología.A su vez, destacó que la difusión de estos contenidos tiene un doble impacto: "Por un lado, son contenidos peligrosos que pueden estimular al suicidio o lastimar, y por otro lado el pasar mucho tiempo en las pantallas genera impactos físicos y emocionales".Esto se debe a que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una edad de desarrollo "mucho más vulnerable" y con "menos herramientas para poder discernir y hacer frente a este tipo de contenidos".Los resultados también se enmarcan en un contexto de "elevación enorme y significativa de consultas en los últimos años", relacionadas con "el aumento de depresión y ansiedad entre los jóvenes", aseguróOtra de las conclusiones del estudio es queaplica protecciones desiguales a los usuarios de diferentes partes del mundo, y en Argentina "la protección es ínfima en comparación con los países de la Unión Europea".Finalmente,indicó una serie de recomendaciones a madres, padres y adultos a cargo de jóvenes que utilicen tanto esta aplicación como otro tipos de redes sociales, entre los que destacó "acompañar y generar un lugar donde puedan recurrir ante una dificultad o problema", junto con "estar atentos a los cambios en el humor de los chicos".También remarcó la necesidad de que "los padres deben ofrecer otras actividades alternativas frente a las pantallas", además de que "ellos también sean modelos para que haya encuentro sin pantallas de por medio".