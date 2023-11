El "Topo" Rodríguez calificó a Milei de "nuevo peón de Mauricio Macri"

El diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez advirtió este martes sobre el "riesgo" que significaría para la Argentina un eventual gobierno del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien está siendo "controlado" por el expresidente Mauricio Macri.



"Hay una prioridad fundamental de llevar a cada rincón de la Argentina un mensaje clarificador al respecto del riesgo para la Argentina de que gobierne Javier Milei", señaló Rodríguez en diálogo con AM 750.



El legislador que integra el Interbloque Federal reiteró que va a "votar por Sergio Massa" en el balotaje del 19 de noviembre y recordó que con su compañera Natalia De la Sota acordaron que si el gobernador de Córdoba no llegaba a segunda vuelta, no iban a ser "neutrales ni indiferentes".



Foto: archivo.



Rodríguez opinó que "hace unos diez días, en una opaca trasnoche, Javier Milei corrió presuroso a la casa de Mauricio Macri, quien lo puso en caja, lo rodeó de comisarios políticos del PRO, y lo está controlando".



Manifestó que el libertario "es el nuevo peón de Mauricio Macri" y explicó: "Peón en la acepción pura de un nuevo patrón político al cual obedece y peón en la acepción de la pieza de ajedrez, una pieza que, eventualmente, Macri está dispuesto a entregar para ser el nuevo opositor a un eventual gobierno peronista de Massa".



Foto: archivo.



Y agregó: "No hay dudas de que Macri representa a una porción del poder económico nacional y transnacional que no cree que el futuro de la Argentina pase por la producción y el trabajo, sino por las finanzas y la especulación, porque eso es lo que hizo en su gobierno".



En cuanto al posicionamiento de neutralidad al que llamó el radicalismo tras el pacto Milei-Macri, Rodríguez consideró que "es buenísimo lo que hizo" el partido centenario porque, dijo, "tiene un enorme valor".



"Su candidata presidencial (Patricia Bullrich) de hace 3 semanas dijo que vota a Milei, y la UCR no la apoyó. Es muy importante lo sucedido", valoró.