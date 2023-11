Las cámaras de biocombustibles expresaron su apoyo al incremento de corte de naftas

Mass visitó la planta productora de bioetanol Bio4, en Córdoba.//

Massa presentó en Córdoba nueva reglamentación sobre precio y cupos de bioetanol

Nueva fórmula de precio

Las cámaras empresarias de biocombustibles expresaron su apoyo al anticipo del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de un incremento en el corte obligatorio de biocombustibles para las naftas y un cambio en la composición del precio del bioetanol.Así lo manifestaron a Télam el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, y el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz (Biomaíz), Patrick Adam."La presentación vuelve a darle, esa oportunidad hay que aprovecharla", señaló Zubizarreta, quien además puntualizó la importancia del sector para "mejorar la matriz energética" y generar empleo local.En el mismo sentido se expresó Adam, al señalar que veía "con buenos ojos la intención de converger hacia la política de bioetanol de Brasil, en donde el corte mandatario es del 27% y existe un mercado de cortes superiores libres".El directivo de Biomaíz consideró que "también es un paso adelante que se formalice una fórmula de precio para el sector", luego de que Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royon, presentaran la reglamentación de precios del bioetanol. Luego de acotar que el sector de biocombustibles "está postergado desde hace mucho tiempo", Zubizarreta destacó que "en todo el mundo se está sumando a la transición energética".Esa opción agregó, debe ser aprovechadal, en vez de importar combustibles de otros orígenes"."Tenemos la oportunidad de aprovechar lo que tenemos, recordando que una parte no menor del gasoil y las naftas se importa", advirtió.Luego del anticipo de Massa y Royon, el titular de Carbio señaló que está a la espera del "anuncio concreto, no sólo para el etanol sino también el biodiesel".Por otra parte, consideró necesario "cambiar la ley actual (por la 27.640) que genera mucha discrecionalidad, ya que se define precio y cantidad de parte de la Secretaría de Energía".En ese sentido, argumentó que debe irse "a un esquema como en cualquier país normal del mundo, donde puedan participar todos los actores de la industria,, no con precios regulados que son un esquema que no sirve".Al visitar la planta productora de, a poco más de 200 kilómetros al sur de la ciudad de, Massa y Royon anticiparon el incremento del corte obligatorio para las naftas y la ampliación del cupo para el llamado a nuevos proyectos de biocombustibles.En un acto celebrado en la ciudad de Río Cuarto, los funcionarios nacionales indicaron que se alcanzó un acuerdo para la nuevauepara el combustible elaborado enLa reglamentación de los precios del bioetanol, tanto deregirá desde el mes que viene y le", indicaron."Ya definimos un 40% de aumento en la participación por la sobreoferta que hubo", anticipó Massa, limitado en dar detalles por la vigencia de la veda electoral, y agregó que "ahora viene el tiempo de definir 40% al igual que en la oferta de aumento de la participación en cupo para que tengamos la oportunidad de generar en el interior de la Argentina más trabajo con valor agregado".En la actualidad, la participación del bioetanol en el corte con la nafta es del 12%, de los cuales la mitad lo aporta el etanol a base de maíz y la otra mitad es elaborado con caña de azúcar.En este sentido, Massa encomendó a la Secretaría de Energía trabajar en el aumento del corte del bioetanol, al cual habrá que brindarle un marco normativo para converger al modelo brasileño y dar un salto cuantitativo del corte del 12% a un corte del 25%.