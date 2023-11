Nichi presenta "La contradicción" en La Tangente

Foto: Prensa

La artista argentina Nichi presentará su segundo disco de estudio y el primero en español,, con un show en la porteña sala La Tangente, en Honduras 5.317, con banda en vivo y la participación de invitados para la ocasión.Acompañarán a la joven Ale Moffardin en bajo y sintetizadores, Anita Díaz en piano y sintetizadores, Sheila Ohyanart en guitarra eléctrica y Felipe Casajús en batería. A través de un comunicado de prensa se anunció que Joaquinx Merino participará de la apertura.“La contradicción” vio a luz en octubre, y estuvo precedido por cuatro canciones de adelanto: los cortes "La contradicción", "Tregua", "El principio" y "Mañana otra vez".Junto a otros seis temas forman parte de un álbum que la artista comenzó a desarrollar en 2020 y que está atravesado por reflexiones sobre el amor, las relaciones y las diferentes formas de autopercibirse.Con producción de Ale Moffardin, "La contradicción" es considerado por Nichi como su "gran debut artístico" y como un despliegue "musicalmente muy diverso", luego de que en 2017 incursionara a través del inglés con la grabación de "Whole"."El punto en común que hay con el disco anterior es que son canciones compuestas por mí y seguramente tenga un estilo marcado, pero siento que es muy diferente a nivel musical y a nivel personal lo que estoy haciendo. Además de la vulnerabilidad del idioma, en este disco me expongo más. Pensé que nunca iba a poder escribir en español. Es mucho más lindo y más difícil", aseguró la cantante.En ese sentido, Nichi agregó:"Cada canción va por el lugar que pide esa canción. No forzamos ningún tema para que encaje en un género, y a su vez sentimos que todo el disco tiene una identidad por más que sea variado. La identidad está en la diversidad del disco y eso me gusta", explicó en tanto sobre el sonido de este trabajo.Luego de lanzar "Whole", Nichi presentó sus singles "Dejame lo que me hace bien" (2019) y "Complicidad" (2020), durante un período en el que realizó shows en vivo en reconocidos locales de música neoyorquinos como el Rockwood Music Hall, The Bitter End y el Sidewalk Cafe.Desde entonces, la cantante también se presentó en espectáculos y puntos del circuito porteño como el Festival Ciudad Emergente en 2017, y dos años después en La Tangente y en el Festival Open Folk de Palermo.