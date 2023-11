Y-TEC y Siemens firman un memorándum de entendimiento para impulsar innovaciones tecnológicas

La Planta de desarrollo de celdas y baterías de litio en La pLata.//foto Eva Cabrera

Roberto Salvarezza, presidente de Y-TEC.//foto Pablo Añeli

La empresa tecnológica Y-Tec y la compañía Siemens firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de establecer una agenda estratégica común para desarrollar tecnologías de control y automatización de procesos para la fabricación de celdas y baterías de ion litio.La cooperación entre ambas compañías permitirá la transferencia de conocimiento que apalancará lade la industria argentina, informaron en un comunicado.Eles establecer un marco de colaboración. que potencie el expertise y know how de Y-TEC y Siemens a fin de impulsar innovaciones tecnológicas de alto impacto que agreguen valor y den respuestas a los desafíos de la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono.En tal sentido se acordó el establecer unapara desarrollar tecnologías de control y automatización de procesos para la fabricación de celdas y baterías de ion litio.Asimismo, se trabajará conjuntamente paraa través de un gemelo digital -un modelo virtual de un objeto físico- que proporcione datos e información que faciliten la aplicación de innovaciones tecnológicas en las diversas etapas de la línea de producción.destacó que la empresa está "en pleno proceso de puesta en marcha de UNILIB, la planta de desarrollo de celdas y baterías de litio, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata". "Estamos seguros de que sumar a Siemens al trabajo que estamos llevando a cabo será muy positivo. Siemens tiene las capacidades que se necesitan para lograr nuestro objetivo y su aporte será significativo para el desarrollo tecnológico que permitirá un crecimiento sostenible”, agregó el ex ministro de Ciencia y Tecnología.Por su parte, M, explicó que “la alianza demuestra el compromiso y la convicción de, a partir de la innovación tecnológica donde laes la aliada en la toma de decisiones asertivas en los procesos de producción de celdas y baterías de ion de litio, promoviendo operaciones sustentables en el país”.