Wayne Rooney reveló que sufrió alcoholismo en el inicio de su carrera

Wayne Rooney.

La leyenda del fútbol inglés y actual entrenador, Wayne Rooney, reveló que al comienzo de su carrera padeció alcoholismo., contó Rooney, el actual director técnico del Birmingham City, de la segunda división de Inglaterra.Rooney reveló su adicción al alcohol en un podcast conducido por Rob Burrow, un reconocido exjugador de rugby a quien se le diagnosticó una enfermedad neuromuscular en 2019.y el alcohol fue una "liberación" para lidiar con el alto perfil."No quería estar rodeado de nadie, porque a veces te sientes avergonzado y que decepcionas a la gente y, al final, no sabía de qué otra manera lidiar con eso", relató Rooney.pero logró superarla con la "ayuda y orientación" de personas capacitadas."Cuando no recibes la ayuda y la orientación de los demás, puedes caer realmente en un lugar bajo, y yo estuve así durante algunos años. Afortunadamente, ahora no tengo miedo de ir y hablar con la gente sobre estos problemas", concluyó.