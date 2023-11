Massa: "No es momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte"

El candidato a presidente a Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró este martes que, "en medio de un proceso electoral"“Entiendo que no es momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque, de alguna manera, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral”, sostuvo Massa en una entrevista que brindó por la mañana a la radio Cadena 3, en Córdoba.En ese sentido, recordó que en la Comisión se sustancian dos procesos de remoción: uno que se sigue contra los cuatro magistrados que integran el tribunal y otro que es el que impulsa la Coalición Cívica (CC) para destituir a Ricardo Lorenzetti."Esa no es la fuerza política a la que pertenezco. No conozco las acusaciones y las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de todas las fuerzas. Con lo cual, ni le puedo aseverar que esté bien o que esté mal.”, subrayó.