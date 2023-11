Después de 50 años, el Tren de las Sierras llega a La Cumbre

"Cuando llegamos a Valle Hermoso fue un motivo de gran alegría, este tipo de medidas genera trabajo y desarrollo" / Foto: Prensa.

El presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, anunció que el próximo lunes se realizará la "marcha blanca" que constituirá el paso previo para que el Tren de las Sierras vuelva a la ciudad de La Cumbre, después de 50 años."Estaremos el lunes haciendo una marcha blanca con el Tren de las Sierras hasta la ciudad de La Cumbre. Ya habíamos concretado la extensión entre Cosquín y Valle Hermoso y ahora vamos a llegar hasta La Cumbre, logrando recuperar las vías en sectores donde se las habían robado y en otros, como en La Falda, que estaban bajo cuatro metros de tierra", dijo Marinucci a Télam.Explicó que "desde el próximo jueves los que viajen a Córdoba van a poder combinar, desde la estación del Tren Mitre, el servicio que llega desde Buenos Aires con el que va a las Sierras, y llegar desde Buenos Aires hasta La Cumbre en tren. A lo que se suman a los servicios que salen desde la estación Alta Córdoba hasta el mismo destino, en lo que significó la recuperación del tren interurbano de Córdoba".Marinucci indicó que"Cuando llegamos a Valle Hermoso -añadió- fue un motivo de gran alegría para toda la zona porque había chicos que querían estudiar en Córdoba y debían batallar con los costos de otros medios, y también estaban los que se desplazaban entre las localidades del Valle. Todos ellos pudieron contar con un servicio barato y recuperaron una conectividad que les resultaba a veces imposible con otros medios de transporte".Destacó que este tipo de medidas "genera arraigo y mayor cantidad de oportunidades para mucha gente" y dijo: "Genera trabajo y desarrollo".Adujo que a partir del momento en que asumieron la actual gestión, generaron "una planificación" que los llevó a "seguir ejecutando obras y recuperación de servicios", que era lo que se habían propuesto.Alertó que "los trabajadores ferroviarios ya han sufrido las dos políticas que plantean desde la oposición, y que hoy están encarnadas en las propuestas que realiza Milei en cuanto a volver a privatizar los ferrocarriles"."Aquella política de los 90 que nos dejó sin trenes y que hoy piensa replicar Milei si es que llega a ser gobierno, con la privatización o eliminación de las empresas públicas, ya la vivimos. Le quitaron sus derechos a los ciudadanos y hoy estamos viendo los resultados de aquella política, de todos los esfuerzos que tuvimos que hacer para recuperar lo perdido", remarcó.Puntualizó que "con Macri, que ahora está apoyando a Milei, también ya tuvimos una muestra de lo que hicieron con los ferrocarriles. No hizo mantenimiento de vías, no renovó material rodante y eso es algo que hoy también estamos padeciendo"."Por eso -detalló- cuando le contamos a los usuarios cuánto saldría el boleto si le tocara gobernar a Milei, no es que busquemos inculcarle miedo al ciudadano que va a votar, sino acercarle una información que, por ahí, no tiene en cuenta".En ese sentido, afirmó que "hoy la tarifa técnica que nosotros planteamos a los usuarios tiene que ver con el mantenimiento de bienes y todo lo que es la inversión en vías, en recuperación de ramales, el combustible, el personal" y agrego que"Pero Milei plantea que eso no va a existir más -continuó-, por lo que, en su esquema de gobierno, todo eso que hoy enfrenta el Estado va a tener que ser pagado por el usuario. Él habla de una tarifa de 450 pesos, eso es pensar en un servicio ferroviario que estaría elevando por 10 el valor que hoy pagan los usuarios, pero además eliminando absolutamente la inversión y el mantenimiento de las unidades".Insistió en queAdelantó que "si Massa es electo presidente el 19 de noviembre, habrá una continuidad en el proceso de recuperación del sistema ferroviario, continuarán las inversiones y se avanzará en conectividad, en el desarrollo social que implica que un tren vuelva a llegar a una población a la que no llegaba desde hace más de 50 años"., algo en lo que se ha logrado muchísimo, para bajar costos de producción del interior del país, apuntalando la multimodalidad del transporte. Massa está muy pendiente de todo lo que se viene haciendo en materia ferroviaria y no hay dudas que vamos a seguir en la misma línea", concluyó.