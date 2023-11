"#Frenemos la locura", la nueva campaña contra Milei en las redes

Foto: Osvaldo Fantón

Referentes de Unión por la Patria (UxP) impulsaron este martes una campaña en las redes sociales pidiendoque suponen las ideas del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que van desdehasta la priorización delDesde el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, hasta ministros y legisladores nacionales se sumaron a la campaña que usa las etiquetas #FrenemosLaLocura y #NoAMilei como síntesis, a 12 días del balotaje que enfrentará al ministro de Economía, Sergio Massa, con Milei.Acompañando un video a pantalla partida en el que se puede ver y escuchar al candidato libertario decir que la justicia social es una "atrocidad", Kicillof señaló que el candidato libertario "considera que la justicia social es una aberración" en un país en el que "hay algunos pocos que concentran la riqueza"."La sociedad demanda y necesita políticas firmes y decididas para reparar injusticias y construir bienestar. No se trata de quitar derechos, se trata de generar oportunidades e igualdad", señaló el reelecto gobernador.La portavoz de la Presidencia,, fue en el mismo sentido que Kicillof, pero ilustró sus palabras con un recorte de Milei en el que afirma que "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina".A su turno, el canciller y diputado nacional electo,, escribió: "No podemos permitir que nos represente una persona que desprecia al país y a la argentinidad. Como si fuera poco, Milei no entiende la relevancia de las relaciones exteriores: prioriza el odio y la ideología por sobre el interés nacional".Por su parte, la ministra de Trabajo,disparó: "Milei odia a nuestro país. Por eso no va a tener escrúpulos para destruir todo lo que los argentinos construimos con nuestro trabajo y esfuerzo. El 19 de noviembre Argentina elige entre un demente o un presidente", y añadió un video en el que se afirma que "la mayoría" de los argentinos está "en contra de la venta de órganos" y "orgullosa del papa Francisco".La titular del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad,, prefirió referirse a la posición de la alianza libertaria respecto a la última dictadura militar, con un video en el que se muestran las coincidencias entre los discursos de Milei y el represor Eduardo Massera."Milei no cree en la democracia. No vamos a permitir que derrumbe el prestigio de la Argentina. Somos un país reconocido en todo el mundo por la solidez de nuestro sistema democrático. Basta", destacó la funcionaria.El ministro de Ciencia,, en el mismo tono, añadió una pieza audiovisual en el que se escucha al candidato opositor decir que los argentinos son "subhumanos" y que el país "es el peor lugar del mundo para estar".A esta campaña también se sumaron los legisladores nacionales, entre otros.