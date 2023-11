La Fatpren acordó un aumento que representa un 50% para los tres últimos meses del año

Foto: prensa

Foto: prensa

"Logramos un acuerdo que representa un incremento del 50% en los salarios para los últimos tres meses del año como resultado de una paritaria que estuvo acompañada por asambleas y un plan de lucha en todo el país con mandato del plenario de delegados y dirigentes de Fatpren" Carla Gaudensi

"El fortalecimiento de los sindicatos de base y la organización en cada provincia nos permitió empezar a recuperar nuestros salarios", dijo Gaudensi. / Foto: prensa

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) informó que alcanzó un acuerdo con la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) para implementar un incremento salarial del 50% correspondientes a los salarios de octubre, noviembre y diciembre.Según comunicó el gremio,A saber, la Fatpren, informó que "estas sumas serán no remunerativas, hasta que se incorporen a los básicos en el mes de enero 2024 cuando se consolidará un incremento del 105% para todas las categorías por los nueve meses comprendidos entre abril a diciembre de 2023"."Logramos un acuerdo que representa un incremento del 50% en los salarios para los últimos tres meses del año como resultado de una paritaria que estuvo acompañada por asambleas y un plan de lucha en todo el país con mandato del plenario de delegados y dirigentes de Fatpren", señaló la titular de la organización, Carla Gaudensi en declaraciones a Télam.Sobre el nivel de los salarios, la sindicalista, explicó que "pudimos acompañar el ritmo de la inflación, pero nuestros salarios vienen muy deteriorados y, muchas veces, no llegan a cubrir la canasta básica como resultado de una resistencia histórica de las empresas de todo el país a reconocer el valor de nuestro trabajo cotidiano, el trabajo de quienes hacemos los medios de comunicación".", remarcó la dirigente gremialEn ese sentido, el comunicado informó que "la asignación no remunerativa establecida por el Decreto 438/2023, equivalente a 30.000 pesos que correspondía percibir con los salarios de los mes de agosto y septiembre de 2023, la misma continuará abonándose, mes a mes, hasta compensarse completamente con los incrementos mencionados en el párrafo anterior, según corresponda para cada categoría de la escala".A su vez, destaca el gremio, "la continuidad del pago de esta suma es resultado de las negociaciones y planteos sostenidos por las y los paritarios de la Federación. En concreto esta suma de $30.000 representa 23,6% sobre la categoría redactor y el 31,5% sobre la categoría inicial de la Escala A"."La recomposición alcanzada es producto del fortalecimiento que vienen desarrollando nuestra Federación y los sindicatos de base con organización y participación en todo el territorio. La discusión salarial se retomará en diciembre, por lo que reforzamos la convocatoria a todos los sindicatos y todos los trabajadores y trabajadores de prensa del país a fortalecer la unidad y la organización para continuar un camino de defensa de nuestro salario y condiciones de trabajo", concluye el comunicado.