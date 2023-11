Cruje La Libertad Avanza por el pacto con Macri: "Se estén repartiendo cargos"

"Probablemente se estén repartiendo cargos. Es lo que nos hacen conocer nuestros referentes y militantes. Es algo que pasa también, donde aparecen algunos dirigentes del PRO que pretenden quedarse con determinados lugares"

El abrazo de la casta

El legislador bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) Gustavo Cuervo manifestó su preocupación por la entrega del "control" del espacio a dirigentes del PRO, advirtió que "probablemente" se estén "repartiendo cargos" y criticó que se vieron "desplazados" luego del las elecciones generales y el acuerdo alcanzado por el candidato presidencial de esa fuerza política, Javier Milei, con el expresidente Mauricio Macri y la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.., afirmó Cuervo en declaraciones formuladas a la radio online FutuRock.El legislador aseguró que, aunque Milei continua siendo su "referente político" y trabaja para logar un triunfo en el balotaje del 19, le resultan "preocupantes" los vínculos del economista ultraliberal con Macri y los dirigentes del PRO."Probablemente se estén repartiendo cargos. Es lo que nos hacen conocer nuestros referentes y militantes. Es algo que pasa también, donde aparecen algunos dirigentes del PRO que pretenden quedarse con determinados lugares", aseguró Cuervo.El legislador sostuvo que la gente que acompaña "desde hace mucho" al proyecto de LLA y "realizó todo el trabajo duro", hoy se encuentra "desplazada por aquellos que ya venció dos veces" en referencia a las elecciones PASO y las generales, en las cuales la fuerza que lidera Milei obtuvo más votos que Juntos por el Cambio., señaló Cuervo en relación a la influencia que comienzan a ejercer los dirigentes del PRO sobre LLA."Defendemos a nuestra gente en cada distrito. Ellos son los responsables de que hoy seamos legisladores. Nos parece absolutamente injusto que, ahora, sean desplazados. Tenemos que salir a decirlo, si no nos escuchan del dialogo directo. Nadie se comunicó conmigo después del comunicado", afirmó.Por otro lado, sostuvo que Milei mantiene en esta etapa "una tendencia a la moderación" y que "seguramente haya alguna directiva de algunos nuevos involucrados en la campaña" atrás de este cambio de actitud."Nosotros seguimos abrazados al mensaje de él. Su mensaje era contra la casta, la casta de malos modales y la de buenos modales como decía Javier. Nos cuesta entender ahora este abrazo tan fraterno con la casta de buenos modales", subrayó.El lunes, Cuervo junto a los legisladores electos por LLA -Fabián Luayza, Viviana Romano, Maríaria Jalil, Adolfo Rozas, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández- manifestaron en un comuncito su repudio a la "intromisión" del exmandatario Mauricio Macri."Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de la casta política a la que vinimos a vencer", expresaron.Las declaraciones van en la misma sintonía que un documento que circuló la semana pasada, en el que un senador, tres diputados nacionales, cuatro parlamentarios del Mercosur y tres legisladores provinciales recientemente electos abandonaban el espacio en desacuerdo con la alianza de Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, a la que consideraron "un límite moral e ideológico".