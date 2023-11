"Alberto Breccia me signó para siempre"

Breccia invitó a Rep a pasar la noche en su habitación de hotel en Rosario, donde compartieron una velada en los albores de los ´80 / Foto: Archivo de Rep.

Su actitud, su rebeldía, su inconformismo, su acritud, son un ejemplo de artista, que en su caso, vino bien de abajo, y llegó a lo mas alto

Breccia por Rep en Orsai.

El Viejo Breccia y el salame

Breccia por Rep en Orsai.

Breccia por Rep en PáginaI12.

Alberto Breccia es el más grande historietista que han dado nuestras tierras. Uruguayo de nacimiento, se crió en Mataderos y laburó de tripero hasta que se puso a dibujar y se conchabó en una revista de éxito en los años cuarentas

Breccia por Rep en PáginaI12.

Como tipo era entrañable, cabrón como todo tipo honesto, con una voz entre aguda y de fumador, y unas sentencias devastadoras

Breccia por Rep en PáginaI12.

Hoy es el, me lo recuerdan los demás. Yo no lo tengo muy presente, se me fue olvidando a medida que se fueron muriendo los maestros.Lo que no olvidaré nunca es la partida de, hace 30 años. Fue justo en el Día del Dibujante.Si tuviera que sintetizar en poquitos dibujantes,Si bien es. Su actitud, su rebeldía, su inconformismo, su acritud, son un ejemplo de artista, que en su caso, vino bien de abajo, y llegó a lo mas alto.. Tengo como una nebulosa. PeroYo me la pasaba deseando estar presente en uno de esos Encuentros, mirando las fotografías de un joven, veteranos, dibujando y firmando catálogos a la gente. En esas fotos que se publicaban en blanco y negro también aparecían las arrogantes plumas de, el aún piloso, los delgados, uncon bigotes, y el capitán de la muestra,. Eran imágenes del Parnaso, y recién me asomaría a esas Bienales en el 79, como oyente.La cuestión es que a esta Córdoba yo viajé como invitado menor, quizás exponiendo algún dibujo, pero sinceramente te digo, no me acuerdo.. Y podés creer que no me lo acuerdo, el motivo. Es que se me confunden los viajes. Me acuerdo, sí, por alguna foto cordobesa que estábamos los jóvenes de la. Pero hasta ahí. Lo de Rosario no hay caso.El micro que salió de Córdoba capital paró rutinariamente en. Bajamos los dibujantes, en pos de productos regionales.: un largo y delgado salame de Caroya, envuelto en un papel de almacén. Habiendo cumplido con el souvenir, seguimos viaje.La cuestión es que el micro pasó por Rosario, y ahí bajamos algunos. Y. Yo tenía onda con el Maestro, seguramente por mi trabajo durante 5 años como diagramador en la editorial que le republicó todo su material.. Uruguayo de nacimiento, se crió en Mataderos y laburó de tripero hasta que se puso a dibujar y se conchabó en una revista de éxito en los años cuarentas.Era en esa época un dibujante clásico, influenciado por dos yanquis de moda. Hasta que. Rompió el manual de la narración, y empezó a diseñar sus páginas desde el negro hacia el blanco.Como tipo era entrañable, cabrón como todo tipo honesto, con una voz entre aguda y de fumador, y unas sentencias devastadoras.. Demás está decir que yo lo admiraba como la puta madre. Te diría que, a pesar de venir de otro palo, el humor, su influencia en mi visión de lo que es el dibujo, el gremio, y la expresión es capital.. Lo vi enfundarse en su prolijo pijama, doblar cuidadosamente sus pantalones y camisa, mientras yo me despatarraba en mi camita. Hacía mucho calor.. Insostenible. Encima largaba una fragancia entre porcina y anisada. El Viejo no soportaba esa visión, ni esa sudorización olorosa.Lo envolví en una frazada. Al embutido. Como a un bebé. Y lo puse en un estante donde se apila la ropa.(FW)Lo envolví en una frazada. Al embutido. Como a un bebé. Y lo puse en un estante donde se apila la ropaAlberto masculló algo, se rió, se acostó en su cama de cara a la pared, dio las buenas noches y le apagué la luz(FW)Yo estuve un largo rato con los ojos abiertos, pensando en si el chorizo aguantaría el calor de la frazada, si estallaría, si su olor sería insoportable, si, incluso, no roncaría.Temía dormirme y soñar que nos atacaba, o peor, que Breccia soñara con ese monstruo, y que moriría en Rosario atacado por un salamín de Colonia Caroya, un final expresionista, y todo por darle albergue a un dibujante desconsiderado.Dormí poco esa noche.