Royon: "Milei plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas"

El modelo de gobierno propuesto por el diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "", afirmó este martes la secretaria de Energía, Flavia Royon."La propuesta de Milei plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas, porque el Estado no sólo cumple la función de la", puntualizó Royon a radio Delta.En esta línea, contempló que "(el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria)", tras lo cual recalcó que "la energía es un derecho y por eso acompañamos al que no puede acceder".Por último, la funcionaria proyectó que "y en Buenos Aires, al no tener tanto frío, esta variación puede ser menor, de $2.500 a $5.500", mientras que "en materia de luz puede pasar de $ 2.500 a $ 11.000", concluyó la secretaria.