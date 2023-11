"Milei y Macri quieren replicar el modelo de los '90: privatización y quita de derechos"

Foto: Lara Sartor.

"Cuando uno le cuenta a los usuarios lo que saldría el boleto si le tocara gobernar a Milei, no es una cuestión de poner al ciudadano con miedo ni de transmitir desinformación, sino que es lo que Milei dice" Martín Marinucci

¡El tren volvió a Armstrong, en Santa Fe!🙌🏼



Luego de más de 30 años, y desde diciembre, el servicio cordobés volverá a detenerse en esta estación.



👉 Salidas a Retiro: martes y sábados a las 6:23

👉 Salidas a Córdoba: miércoles y domingos a las 21:04#ElTrenNosUne pic.twitter.com/OuojJ5AzJE — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 4, 2023

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, cuestionó al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei y al expresidente Mauricio Macri por pretender "replicar" el modelo ferroviario de los años '90, al tiempo que anunció que la extensión del Tren de las Sierras hasta Capilla del Monte en Córdoba se habilitará la semana próxima."Los trabajadores ferroviarios sufrieron las dos políticas que (Milei y Macri) plantean. Milei piensa replicar el modelo de los '90 si le toca gobernar:", manifestó Marinucci a Radio 10.Respecto a la administración de Macri, señaló que "eliminó doce servicios ferroviarios y no generó inversión en mantenimiento de vías y de material rodante".El titular de Trenes Argentinos rechazó que el mecanismo voluntario de renuncia a los subsidios pretenda infundir "miedo"."Cuando uno le cuenta a los usuarios lo que saldría el boleto si le tocara gobernar a Milei, no es una cuestión de poner al ciudadano con miedo ni de transmitir desinformación, sino que es lo que Milei dice. No es que nosotros decimos que podría hacer él, sino que él mismo lo dice, que (el subsidio) no va a existir más", remarcó el funcionario.En contraste, indicó que el candidato de Unión por la Patria (UxP) y ministro de Economía, Sergio Massa, "plantea permanentemente" que "va a seguir con la inversión en toda la extensión del servicio ferroviario"."Sergio Massa desde el día 1 va a poner foco fundamental en el desarrollo del sistema ferroviario como lo viene haciendo estos tres años y medio. Él está muy pendiente de todo el desarrollo que venimos haciendo en el sistema ferroviario y, cuando me convocó para que forme parte del Ministerio de Transporte, me dijo que", aseguró Marinucci.Señaló que el avance dely la replicación del sistema de cercanías del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en otras ciudades del interior son algunas de las ideas en carpeta."Es fundamental la multimodalidad del transporte. Acá no hablamos de que un modo tiene que ir en desmedro de otro, sino", subrayó el funcionario.Por último, anticipó que el, servicio regional que actualmente conecta la capital de Córdoba con la localidad de Valle Hermoso, se extenderá a Capilla del Monte en los próximos días."Estaremos el próximo lunes haciendo una marcha blanca", indicó el funcionario, un paso previo para que en las próximas semanas se habilite el servicio regular para pasajeros.