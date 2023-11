Política Obrera llamó al voto en blanco y a "organizar una lucha obrera independiente"

Foto: archivo

"El espectro del fascismo"

El partido Política Obrera, que conduce Jorge Altamira y Marcelo Ramal, llamó a votar en blanco de cara al balotaje del 19 de noviembre y convocó a "organizar una lucha obrera independiente"., expresaron en un comunicado en el que convocaron a "organizar una lucha obrera independiente”.Los dirigentes expusieron en un documento distintos argumentos y críticas tanto para el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, como para el diputado nacional y postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei."El voto por Massa no tiene justificación alguna, salvo la confusión política que arrasa a las distintas clases sociales, con la colaboración de una supuesta izquierda refugiada en el FIT-U", sostuvieron.Sobre Milei, señalaron que "el espectro del fascismo ha concluido en una farsa", especialmente luego de haber pactado con el expresidente Mauricio Macri a quien calificaron como "un político desprestigiado y corrupto"."En Argentina no hay un movimiento fascista, ni los focus group de Milei avalan su programa. Fue construido en gran parte por el oficialismo para neutralizar a Juntos por el Cambio (JxC). Ahora es la excusa para votar a Massa", apuntaron.En el comunicado también advirtieron que "el capitalismo ha perdido su iniciativa histórica y lleva a la humanidad a la barbarie y que "después de 40 años de régimen pseudo constitucional, la bancarrota política está consumada"."Argentina está dirigida por un ministro no electo, en la mayor burla popular de la historia. Del otro lado, un bufón -Milei- ha reemplazado a los partidos históricos. La incapacidad de gobierno de la gran patronal augura crisis sociales y política extraordinarias", recalcaron desde este espacio.