Demichelis sumó un amistoso para que River no pierda ritmo

Demichelis tendrá la oportunidad de dar más rodaje a los jugadores con el cotejo ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, sumó un nuevo amistoso el viernes 17 de noviembre ante Independiente Rivadavia de Mendoza para que el plantel no pierda ritmo de fútbol durante el receso de la Copa de la Liga por la doble fecha de Eliminatorias.De este modo, el equipo millonario jugará el miércoles 15 de noviembre ante Colo Colo en el estadio de la ciudad chilena de Concepción, y luego será parte de los festejos de la institución mendocina recientemente ascendida a primera división.River jugará el sábado próximo ante Rosario Central de visitante la anteúltima fecha de la Copa de la Liga y luego vendrá el receso en el que Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil, para cerrar después la Copa de la Liga ante Instituto de Córdoba.Ese partido ante los cordobeses River lo jugará como local en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, mientras se recupera el estado del campo de juego de su estadio, afectado por un par de recitales.En los dos amistosos que confirmó River, el DT Demichelis no tendrá a los jugadores que habitualmente son citados en fecha FIFA: Franco Armani (Argentina); Nicolás de la Cruz (Uruguay), Paulo Díaz (Chile) y Salomón Rondón (Venezuela), y posiblemente Pablo Solari y Santiago Simón al seleccionado Sub 23 argentino.Con este panorama, el equipo se entrena este martes a la mañana en el River Camp luego de tres días de descanso tras perder con Huracán (2-1) apuntando al enfrentamiento contra Central del sábado a las 18.30 en Arroyito.