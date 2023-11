Ataque a Cristina: avalaron el pedido para acceder a los teléfonos de Milman

Foto: Alejandro Santa Cruz

Foto: Victoria Gesualdi

La pista Milman

Consulta a la defensa de Milman

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió por amplia mayoría dictamen favorable a un pedido de autorización de la justicia para, en el marco de la causa que investiga elLa decisión fue abordada en una breve reunión del cuerpo legislativo, que preside Hernán Pérez Araujo, y ahora ese dictamen debe ser avalado en una sesión de la Cámara de Diputados.Al comenzar, el legislador pampeano del oficialismo se disculpó por haber enviado el lunes el expediente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, Secretaría N° 9, que remite un oficio en la la causa 2988/2022/49, ya que primero buscó verificar que "no haya secreto de sumario".El diputado del PRO Pablo Tonelli dijo que mantendrán la misma posición que "hemos asumido en casos anteriores y por eso vamos a dar nuestro autorización" y aclaró que siempre Milman siempre estuvo "a disposición de la justicia" ya que "apenas fue mencionado se presentó inmediatamente" y "no es alguien que está eludiendo la justicia".La querella ya había solicitado tener acceso a los teléfonos celulares que Milman tenía registrados previamente al atentado contra Cristina Kirchner, ya que el legislador entregó uno nuevo.La denominadase inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del FdT en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera., fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto del 2022, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Ivana Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.A principios de noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acaecido el 1 de septiembre del año pasado.El tribunal le ordenó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que avance con la medida pedida por la querella y por el fiscal Carlos Rívolo, para lo cual deberá solicitar la autorización de la Cámara de Diputados, tal como establece la Ley de Fueros invocada en la resolución.La medida había sido requerida por la fiscalía y por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira tras detectar que Milman había entregado a la Justicia un teléfono celular iPhone 14 Pro Max que apareció en el mercado después de la fecha en el que se produjo el atentado.Días atrás, además, la Gendarmería Nacional le informó a la jueza Capuchetti que la tecnología de la que dispone esa fuerza no es suficiente para extraer información de ese teléfono por lo que la magistrada le consultó a la defensa de Milman si el diputado está dispuesto aportar el patrón de desbloqueo, informaron fuentes judiciales.En tanto, en el fallo de ocho páginas, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al pedido de allanamiento y secuestro de los restantes teléfonos celulares que podría tener en su poder el diputado nacional de Juntos por el Cambio y revocaron una resolución de primera instancia.El pedido obedecía a que conforme surgía de los informes recabados ante empresas de telefonía, Milman habría utilizado otros celulares durante el lapso temporal de interés para la investigación, a pesar de lo cual solo había aportado un aparato que habría estado disponible a la venta luego de la fecha del atentado.