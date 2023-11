El gobierno español negó la represión en la manifestación contra la amnistía en Cataluña

El gobierno negó la represión en la manifestación contra la amnistía en Cataluña / Foto: Amnistía Internacional.

El Gobierno de España negó este martes que la Policía Nacional haya actuado con brutalidad para disolver una manifestación contra una eventual amnistía para los catalanes condenados que ocurrió en la noche del pasado lunes frente a la sede del Partido Socialista (PSOE), a la que asistió el líder ultraderechista Santiago Abascal, de Vox., aseguró que la intervención policial fue "proporcional" al tenor de los disturbios registrados en la manifestación, convocada por Santiago Aneiros Suanzes, un candidato de Vox a las elecciones municipales de Algete (Madrid), reportó el madrileño El Diario.es.Los disturbios protagonizados por manifestantes acabaron en una carga policial cuando un grupo de ellos se disponía a superar el cordón que protegía la sede central de los socialistas en Madrid, añadió el mismo medio.Abascal publicó luego en su perfil de X un breve texto con cuatro fotografías en el que puntualizó: "Protestando contra el golpe y contra la amnistía de Sánchez a quienes ejercieron el terrorismo contra nuestros policías y guardias civiles. Hoy, junto a miles de españoles de bien, poco antes de que Marlaska diera orden a esa misma policía de apalearlos y dispensarlos con gases lacrimógenos. No a la tiranía de (Pedro) Sánchez".En la misma red social,La concentración presagia otras y de mayor convocatoria que podrían prepararse en caso de que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez logre acordar una amnistía para los catalanes condenados por el proceso independentista de 2017, uno de los condicionantes que los dos partidos de Cataluña le presentaron al líder socialista a cambio de apoyar su investidura como nuevo presidente, cuestión que aún no fue acordada en plenitud.Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por la agencia de noticias Europa Press señalaron a su vez que la Policía Nacional "actúa siempre en parámetros de proporcionalidad para garantizar la seguridad de todos, y utiliza el material adecuado en cada circunstancia"., el principal de la oposición, recordó este martes que no participó de la convocatoria de la protesta del pasado lunes.Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron que en la manifestación se utilizaron balas de fogueo disuasivas.Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como "antidisturbios", también recurrieron a bombas de humo y gases lacrimógenos.