Massa junto a cooperativistas agroindustriales: "Es con el campo, nunca contra el campo"

Foto: archivo

Foto: archivo

Foto: archivo

Foto: archivo

Foto: archivo

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, mantuvo un encuentro con cooperativistas agroindustriales de Córdoba en el que señaló que "frente a tanto avance del individualismo y de la idea de que cada uno se salva solo, la mejor contracara es mostrar el asociativismo que representa en el interior de la Argentina para el arraigo de la producción, el cooperativismo y el mutualismo".", señaló Massa."A la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie, no existen los iluminados, los Mesías, lo que existe es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el levantarse todas las mañanas pensando cómo podemos estar todos los días un poco mejor como hace cada uno de ustedes y como tenemos que hacer todos los argentinos", agregó.Según detalló "y sobre todas las cosas en un tiempo como el que viene, en el que fortalecer nuestras reservas es fortalecer nuestra moneda, en el que exportar es garantizar la derrota de la inflación, en el que exportar y fortalecer nuestra cuenta comercial es mejorar el sistema de crédito, miren el enorme aporte del cooperativismo en volumen de exportaciones con más de 67 mercados"."Nos plantean en todos los órdenes el sálvese quien pueda. Dicen que hay que arancelar la educación y nosotros creemos que la mejor forma de construir una Argentina donde nuestros hijos pongan valor agregado a nuestra materia prima es con nuestros hijos en la universidad. Tiene el mismo derecho a ir a la universidad, el hijo de un gran empresario que el de un cooperativista de cualquier rincón de la Argentina. Por eso universidad pública, gratuita, de calidad inclusiva, extendida en toda la Argentina, acabamos de impulsar la de Río Tercero, más universidades para Córdoba, no menos", agregó.Y finalizó: ". Esa es la Argentina que tenemos que construir, la de la unión nacional, donde nos sentamos a la mesa a darnos un largo plazo y una estabilidad que nos permita a todos dedicarnos a estudiar, trabajar, y producir y a dejar de pelear definitivamente."@cajaRelacionas@