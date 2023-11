Kiev acusó a Rusia de ataques y anunció la destrucción de un barco en Crimea

Las autoridades ucranianas observan los malos resultados tras meses de contraofensiva. Foto: AFP

Según autoridades de Kiev, atacaron con éxito un barco en crimea, Moscú minimizó los daños. Foto: AFP

Ucrania acusó este lunes a Rusia de disparar cuatro misiles y lanzar drones de ataque desde territorios ucranianos controlados por Moscú en el sur del país, en lo que podría ser la antesala de una ofensiva sobre sus infraestructuras energéticas, como ocurrió el invierno pasado, y destacó a la vez la destrucción de un importante barco ruso en un astillero de Crimea.Además,una ciudad también del sur que fue reconquistada por Ucrania a fines de agosto, indicaron funcionarios ucranianos.El jefe de Gabinete del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, publicó en las redes sociales imágenes de los daños tras el ataque en Odesa, prometiendo una respuesta.En esta región, un total de ocho personas resultaron heridas, anunció el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, e indicó que 20 edificios de apartamentos, un museo de arte y otras infraestructuras resultaron dañadas, entre ellas, el Museo de Bellas Artes.La viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Djeppar, dijo estar "profundamente indignada" y exigió una acción inmediata de la Unesco, informó la agencia de noticias AFP.Desde junio,Sin embargo, no se produjeron avances significativos en el frente desde hace aproximadamente un año, cuando el Ejército ucraniano reconquistó la ciudad de Jerson, en el sur.En las últimas semanas, el Ejército ruso ha pasado a la ofensiva en varias zonas.De hecho,, según informó el gobernador Oleksandr Prokudin.Además, las fuerzas rusas intentan retomar Robotine, en la provincia de Zaporiyia, según informó hoy el Ejército ucraniano., un vocero del Ejército ucraniano.En el este, las tropas de, una ciudad industrial de la provincia de Donetsk que intentan rodear desde hace semanas, añadió.a millones de personas.Kiev pide a sus aliados occidentales ayuda para fortalecer sus defensas aéreas y evitar la intensificación de los ataques rusos durante el invierno.Ucrania sí se anotó un éxito, sdos días después de que su ejército informó que bombardeó en esa zona."Doy las gracias a todos los que contribuyeron a la destrucción del navío ruso en el astillero de Kerch", en la península de Crimea, anexionada por Rusia, declaró Zelenski en su discurso diario, publicado en redes sociales.Del otro lado,A la vez,"En trágicas circunstancias, a mi asistente y amigo cercano, el mayor Guennadi Chastiakov, lo mataron [...] el día de su cumpleaños", dijo Zaluzhni, informó AFP."Un artefacto explosivo desconocido explotó en uno de sus regalos", precisó, sin dar más detalles. Sí dijo que se abrió una "investigación preliminar".En su aparición en redes,"Debemos decidir que ahora es el momento de la defensa, de la batalla de la que depende el destino del Estado y del pueblo, y no de la farsa que sólo Rusia espera de Ucrania. No creo que sea el momento de elecciones", declaró.Las elecciones legislativas debían tener lugar en octubre de este año y las presidenciales, en marzo de 2024.