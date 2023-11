La agenda electoral internacional de noviembre

Martes 7

Balotaje presidencial en LIBERIA

Weah busca su segundo mandato, pero se espera un balotaje con final abierto

Jueves 16

Presidenciales en MADAGASCAR

Rajoelina busca un tercer mandato en Madagascar

Domingo 19

Balotaje presidencial en ARGENTINA

Sergio Massa y Javier Milei definen la Presidencia en segunda vuelta

Lunes 20

Parlamentarias y referéndum en ISLAS MARSHALL

Hilda Heine, expresidenta de Islas Marshal y actual parlamentaria

Miércoles 22

Parlamentarias en PAÍSES BAJOS

Dilan Yesilgöz-Zegerius, candidata del oficialista VVD. Foto: AFP

Con chances de ingresar al Parlamento se presentan Geert Wilders encabezando el Partido por la Libertad (PVV), Pieter Omtzigt de Nuevo Contrato Social (NSC), Henri Bontenbal de Llamada Demócrata Cristiana (CDA), Rob Jetten de los socioliberales de Demócratas 66 (D66), Frans Timmermans de la coalición entre los verdes de GroenLinks (GL) y el Partido Laborista (PvdA), Lilian Marijnissen del Partido Socialista (SP) y Mirjam Bikker de la Unión Cristiana (CU).





Jueves 30

Legislativas en BUTÁN

Bután renueva su Asamblea Nacional de 47 miembros

Por orden cronológico, las elecciones destacadas a llevarse a cabo en el mundo durante noviembre de 2023 son las siguientes:El exfutbolista y actual mandatario de este país africano desde el 2017, George Weah, buscará la reelección apoyado por el partido Congreso para el Cambio democrático (CDC), mientras que por la oposición se presenta el exvicepresidente (2006-17), Joseph Boakai, con el Partido de la Unidad (UP).En la muy reñida primera vuelta, Weah aventajó a su rival por décimas, al obtener el 43,8% de los votos contra el 43,4% de Boakai; el resto de votos se repartió entre 18 candidatos donde ninguno superó el 3%. Se espera para la segunda vuelta nuevamente un resultado final apretado entre ambos contendientes.Este país insular del sur de África tendrá comicios presidenciales con varios exmandatarios disputando la jefatura del Estado. El dos veces presidente, Andry Rajoelina, va por un tercer mandato apoyado por su nueva coalición Todos Nosotros, mientras que por Nueva Fuerza para Madagascar se presentará Hery Rajaonarimampianina y por Me Encanta Madagascar va Marc Ravalomanana.La Presidencia del país se definirá entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que va en fórmula con el jefe de Gabinete Agustín Rossi y cuentan con el apoyo de la coalición oficialista Unión por la Patria (PJ, Frente Renovador y aliados). Mientras que por la oposición se presenta el diputado nacional, Javier Milei, en fórmula con Victoria Villarruel, su compañera de bancada en La Libertad Avanza.En la primera vuelta, Massa aventajó con el 36,8% de los votos a Milei que consiguió el apoyo del 30% del electorado. De cara al balotaje, la excandidata de Juntos por el Cambio (UCR, PRO y aliados), Patricia Bullrich, que quedó tercera y obtuvo el 23,8% de los votos le brindó su apoyo a Milei pero la Unión Civica Radical declaró la neutralidad ante el balotaje. El Partido Socialista anunció su apoyo a Massa y los demás candidatos no han definido una preferencia.En estas islas de Oceanía se renovarán los 33 miembros del Parlamento que serán elegidos en 19 circunscripciones uninominales mediante votación de mayoría simple y cinco circunscripciones plurinominales de entre dos y cinco escaños. Todos los candidatos se presentan como independientes.En la misma fecha se realizará un referéndum sobre cambios en el derecho para acceder a la ciudadania, agregar el cargo de Defensor del Pueblo y limitar las funciones del fiscal general, entre otros temas.Se renueva la Cámara de Representantes de Países Bajos, donde el primer ministro desde 2010, el liberal Mark Rutte, no volverá a presentarse y su partido, el Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) lleva como candidata a la ministra de Justicia Dilan Yesilgöz-Zegerius.En este país asiático se renovarán las 47 bancas de su Asamblea Nacional, los socialdemócratdas del DNT buscarán retener la mayoría absoluta con la candidatura del primer ministro (2018-23) Lotay Tshering y enfrente estará el conservador DPT encabezado por Dorji Wangdi.